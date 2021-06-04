檢疫酒店｜銅鑼灣皇冠假日加入僅一天即爆滿　留學生回港困難重重

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-04 17:41

本港新冠肺炎疫情緩和，臨近暑假，留學生返港潮又至，近日更逼爆指定檢疫酒店，出現「一房難求」的情況。政府於昨日（3日）新增兩間第四輪指定檢疫酒店，分別為香港喜來登酒店、香港銅鑼灣皇冠假日酒店。記者今日（4日）致電查詢，發現後者暑假期間、共98間酒店房已旋即爆滿。接線生回答整個暑假均再沒有房間可供預訂。至於其他中低價酒店，其6月份的房間亦接近爆滿，最近的預訂日期為7月中。

臨近暑假，旅遊界立法會議員姚思榮於本周三（2日）曾表示，由於返港的留學生增加，令檢疫酒店入住率接近九成。政府因應指定檢疫酒店需求增加，昨日公布新增兩間第四輪指定檢疫酒店，分別為香港喜來登酒店、香港銅鑼灣皇冠假日酒店，額外提供約500房間，供抵港人士預訂，合約期由6月20日至8月31日。現時本港檢疫酒店總數達33間，提供約9,000個房間。

今日記者查閱多間檢疫酒店的網頁，發現不少酒店房的預訂已滿。其中價格低至500元以下的酒店，如華大盛品酒店、華麗都會酒店等，其6月份的酒店房接近爆滿，剩下7月14日後的時段接受預訂。

部分酒店網頁並無顯示預訂情況，記者致電多間酒店查詢，同樣發現6月份的預訂已滿。例如房價約500至1,000元的帆船精品酒店，最近的預訂時間為7月18日。

而高檔次的香港置地文華東方酒店，6月的房間亦已爆滿，接線職員表示訂房部的線路繁忙，未能即時告知最近的預訂時間。此外，亦有多間酒店的線路繁忙，無法接通，如紅茶館等。

▼指定檢疫酒店名單及價錢▼

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此外，昨日才新增的香港銅鑼灣皇冠假日酒店，不足一日暑假的預訂已爆滿。翻查資料，該酒店共提供10間套房，單人索價4,988元、雙人5,538元；而非套房則提供88間，由988元至2,538元不等，視乎人數及房間類型而定。

至於另一間昨日新增的香港喜來登酒店，職員則未能告知訂房情況。