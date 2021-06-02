強制檢疫｜姚思榮：檢疫酒店九成滿　政府與高級酒店商討增千間房

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-02 11:26

港府早前收緊抵港檢疫安排，回港者最長須在指定酒店21日。旅遊界立法會議員姚思榮今早（2日）於港台節目表示，由於回港留學生增加，令檢疫酒店入住率接近九成。據他了解，政府會與有意成為檢疫酒店，但未納入名單的酒店商討，增加檢疫酒店數量，料可額名增加1,000至2,000間房間。

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姚思榮於港台節目《千禧年代》表示，最近回港人士增加，當中包括不少海外留學生趁暑假回港，亦有人因台灣疫情惡化而返港，現時入住率接近九成。他表示，之前首兩輪的檢疫酒店，共提供約1萬間房，當時入住率只有約六成，部分不及五成；當中高價酒店的情況較差，故在第三輪檢疫酒店中，提供房間數量較之前少。

姚思榮指，政府已知悉檢疫酒店房間爆滿問題，據他了解，當局早前與一些曾申請轉為檢疫酒店，但未納入名單的酒店商討，以增加檢疫房間數量，預料可額外增1,000至2,000間房間，當中主要為高級酒店。

姚︰促港府發放檢疫酒店房間供應量資訊

另外，因應檢疫酒店入住率提高，他表示，檢疫酒店會啟用備用房間，料可預訂房間會回升至約1萬間。他又稱，部分回港者發現，現時需逐一致電酒店了解訂房情況，較為麻煩，故建議政府列出各酒店房間供應量。

另外，政府計劃下月放寬D類食肆，只要同桌有三分之二人已接種疫苗，便可帶同未能打針的兒童及長者同枱進餐。香港餐飲聯業協會會長黃家和於同一節目表示，現時基本上未有D類食肆，因為需全體員工都接種兩劑疫苗，不過認為新措施有一定誘因。

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黃家和︰父親節食肆生意料較去年同期低兩成

黃家和表示，現時香港有大約500間C類食肆，如政府提供更多誘因，相信會有更多C類和D類食肆出現，並應同時放寬B及C類食肆的入座安排，以提升市民接種誘因。

對於父親節的生意展望，黃家和表示，去年生意額達4億元，但當時適逢剛放寬防疫措施，出現「報復式消費」，故相信今年情況不及往年，料生意額大約為去年八成，即3億2千萬元。