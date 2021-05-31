檢疫酒店｜一房難求　食衞局與業界商啟用1700間後備房間應急

撰文： 勞敏儀 倪清江 最後更新日期： 2021-05-31 00:56

政府早前收緊抵港檢疫安排，最多須在指定酒店檢疫21日，令酒店房間供應十分緊張。不少打算回港的港人在網上呻，近日無法預約近期的酒店檢疫房間；超貴價的檢疫酒店香港置地文華東方酒店，普通單人客房每晚索價逾3,600元，檢疫21日要支付超過7.6萬元，但職員透露最快7月中才有空房出租。 食物及衞生局承認現時預約酒店情況較緊張，但部分檢疫酒店仍有房間可供6月及7月份預訂；部分有後備房間的第三輪檢疫酒店，將開放這些房間供預約，令總數將可增1,700間至一萬間，比現時多20%。

第三輪及第四輪指定檢疫酒店房間可增至1萬間

食物及衞生局表示，第三輪指定檢疫酒店由4月21日至6月19日，為期60日，原來房間數目約為8,300間；由於近日對檢疫酒店的需求有所增加，部分持有備用房間的酒店在與政府商討後，正陸續開放其備用房間供預訂。若所有後備房間全供預訂，則第三輪計劃下提供房間將會增至約10,000間，即增1,700間。

第四輪指定檢疫酒店由6月20日至8月31日，為期73日，提供約8,500間房間。同樣地，由於對6月下旬及7月的酒店需求有所增加，故將會聯絡有備用房間的檢疫酒店開放這些備用房間。當所有備用房間開放後，可提供共約10,000房間供預定。

▼指定檢疫酒店名單及房價▼

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食衞局「翻撻」第四輪未獲邀合適酒店

局方又表示，政府正與早前表示有意參與第四輪計劃但未獲邀的合適酒店聯絡，商討其參與的可能性，希望在短期內可以落實，進一步加大第四輪的房間供應。

發言人表示，由於在指定檢疫酒店計劃下，政府向參與計劃的酒店提供補貼，保證其50%的入住率，故政府有需要審慎行事，避免提供過多酒店房間，務求減低支付補貼額，善用公帑。