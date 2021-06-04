染變種病毒女生上周六下午到會展教育展　全日4000人次入場

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-04 18:23

本地持續42日沒有錄得本地源頭不明個案，但即將被中斷。據了解，天水圍一名17歲女生今日初步確診，並帶有N501Y變種病毒，可能是本地首宗源頭不明變種病毒患者。

廠商會確認，該女生於上周六（5月29日）下午4時到訪在會展舉行的香港國際教育展，當日入場人次約4,000人，有使用「安心出行」掃瞄入場的人士，已收到強制檢測通知。

▼5月29日香港國際教育展現場▼

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初步確診帶有變動病毒的17歲女生昨日（3日）出現流鼻水及發燒等症狀，到天水圍診所求診，其後進行深喉唾液樣本測試，經檢測後發現呈陽性，暫時顯示帶有N501Y變異病毒株，需再進一步核實。

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學確認，該名17歲少女為該校學生，最近回校日子為6月2日，將停止面授課14天至6月17日，今日已安排提早於11時30分放學。（李恩慈攝）

主辦該教育展的廠商會表示，接獲衞生署通知，一名初步確診女子曾於上周六到訪首日香港國際教育展。根據資料，她於當日約下午4時到達灣仔會議展覽中心會場。當日入場人次約4,000人。

廠商會表示，所有大會、參展商以及承建商的員工，在展覽開幕前均已完成檢測並取得陰性證明，每名入場人士均有使用「安心出行」流動應用程式或填寫資料記錄表，呼籲當日入場人士盡快檢測。

教育局局長楊潤雄及數名紀律部隊首長曾同場出席，據悉，他們在該女生入場前已離開，教育局發言人表示，局長楊潤雄已完成疫苗接種，他在當日當日中午時份曾短暫出席教育展開幕活動，如有關活動涉及確診個案，將按照衞生防護中心的公布及指示處理。

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患者居住在天盛邨盛譽閣。就讀伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，校方確認她最近回校日子為6月2日，將停止面授課14天至6月17日，今日已安排提早於11時30分放學，專業清潔公司即日下午會到校進行深層消毒工作，並向衞生防護中心提交由5月12日至6月2日曾經在校逗留超過2小時人士名單。

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