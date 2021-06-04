17歲女初步確診染變種病毒　「安心出行」通知5.29教育展人士檢測

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-04 15:48

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（4日）零時零分，正調查一宗新增確診個案，為一宗輸入個案，至今本港個案累計11,851宗。該名21歲女子，由奧地利抵港，入住西營盤華美達海景酒店。 據了解，一名17歲少女初步確診，屬本地源頭不明個案，驗出N501Y變種病毒。 消息指，手機程序「安心出行」今日（4日）發出感染通知，呼籲於5月29日到訪第27屆香港國際教育展的市民，盡快接受檢測。 據資料，教育局局長楊潤雄及數名紀律部隊首長曾同場出席。

▼5月29日香港國際教育展▼

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今日新增的確診個案為一宗輸入個案，該名21歲女子，由奧地利抵港，入住西營盤華美達海景酒店。該名確診患者帶有N501Y變種病毒，於5月31日乘航班QR818到港，並非外傭或機組人員。另外，今日初步確診少於5宗。過去14天，即由5月21日至6月3日，累計報告21宗個案，全部均為輸入個案。

不過，本港零本地個案紀錄或再被打破。據了解，一名17歲少女初步確診，屬本地源頭不明個案，並驗出N501Y變種病毒。

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學確認，該名17歲少女為該校學生，最近回校日子為6月2日，將停止面授課14天至6月17日，今日已安排提早於11時30分放學，會安排專業清潔公司即日下午到校進行深層消毒工作，並向衞生防護中心提交由5月12日至6月2日曾經在校逗留超過2小時人士名單。消息指，中五女生住在天盛邨盛譽閣。



伊利沙伯中學舊生會湯國華中學中五女生初步確診

該校校監湯修齊回覆《香港01》表示，確診的學生是一名中五女生，現正在醫院留醫，暫未能聯絡上，不確定她是否有接種疫苗。據衞生署提供的初步資料，該女生是變種病毒確診者，學校須停課21天面授課。

同時，手機程序「安心出行」今日（4日）發出感染通知，呼籲於5月29日到訪第27屆香港國際教育展的市民，盡快接受檢測，暫未知是否該名少女患者曾到訪地點。對於有消息指，該女生可能曾經前往第27屆香港國際教育，湯修齊稱，據知學校並沒有帶隊前往教育展，未確定女生有否自行前往。

據資料，國際教育展當日在灣仔會議展覽中心舉行，是文憑試完結後首個大型教育展，同日舉行開幕典禮，廠商會會長史立德、教育局局長楊潤雄、海關關長鄧以海、入境事務處處長區嘉宏、公開大學校長林群聲教授、懲教署署長胡英明、消防處處長梁偉雄、「教育推廣大使」馬浚偉等出席主持。



教育局發言人稱，局長楊潤雄已完成接種新冠疫苗。在5月29日中午時份，局長曾短暫出席假香港會議展覽中心舉行的香港國際教育展開幕活動，如有關活動涉及確診個案，將按照衞生防護中心的公布及指示處理。根據政府規定，已打針人士獲豁免強制檢測。