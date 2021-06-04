初確診帶變種病毒女生居天盛苑盛譽閣　就讀湯國華中學須停課21日

撰文： 鄧穎琳 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-04 17:10

本港新冠肺炎疫情平穩，42日零本地不明源頭個案，然而該紀錄或「斷纜」。據了解一名17歲女學生初步確診，屬本地源頭不明個案，並驗出帶N501Y變種病毒。消息指，初步確診女生住在天水圍天盛苑盛譽閣，就讀區內伊利沙伯中學舊生會湯國華中學。 該校今日（4日）確認，該名17歲少女為其學生，最近回校日子為6月2日（本周四）。該校由今日起須停面授課21日，直至6月24日；而目前衞生防護中心已通知部份師生需要進行檢疫。

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學確認，該名17歲少女為該校學生，最近回校日子為6月2日，該校今日已安排提早於11時30分放學，專業清潔公司即日下午會到校進行深層消毒工作；並將由今日起停止面授課21天至6月24日。該校又指，將向衞生防護中心提交由5月12日至6月2日曾經在校逗留超過2小時人士名單，提醒有關人士需進行強制檢測。

該校校監湯修齊回覆《香港01》表示，確診學生是一名中五女生，現正在醫院留醫，暫未能聯絡上，不確定她是否有接種疫苗。據衞生署提供的初步資料，該女生是變種病毒確診者，學校須停課21天面授課，而防護中心已通知部份師生需要檢疫。

同時，手機程序「安心出行」今日（4日）發出感染通知，呼籲於5月29日到訪第27屆香港國際教育展的市民，盡快接受檢測，暫未知是否該名少女患者曾到訪地點。對於有消息指，該女生曾前往第27屆香港國際教育，湯修齊稱據知學校只通知中五、中六生有此展覽，但並沒有帶隊前往，故未確定女生有否自行前往。

▼5月29日香港國際教育展▼