公海遊｜邱騰華︰對郵輪要求較陸上嚴格　將為未接種船員安排打針

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-05 11:45

本港郵輪旅遊因新冠疫情影響，自去年2月起暫停。政府早前公布最快7月底復辦郵輪「公海遊」。商務及經濟發展局長邱騰華今日（5日）表示，由於郵輪相比酒店Staycation的人數較多，乘客身處同一個處所，一旦病毒傳播會較為麻煩，因此對郵輪遊的要求，會較陸上嚴格，「如果要令大家對郵輪有信心，做足好過做少。」 邱亦指，當局要求所有船員接種兩劑疫苗滿14日後才可登船，然而未必所有船員的所在國家都有提供疫苗。因此港府將安排船員到郵輪碼頭打針，並強調他們有權選擇接種的疫苗。

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政府早前公布公海遊最快將於7月底復辦，乘客需完成接種兩劑疫苗滿14日後，才可以登船，亦需持有48小時內的陰性檢測證明。邱騰華表示，屆時郵輪到港後不會泊岸，船員亦須於海上接受隔離檢疫，不能隨意下船。

由於當局要求所有船員接種兩劑疫苗滿14日後才可登船，然而未必所有船員的所在國家提供疫苗，港府將安排船員到郵輪碼頭打針。他亦指，船員有權選擇接種的疫苗，將交由船公司安排。

邱騰華指，所有參加郵輪公海遊的乘客及船員，都要完成接種疫苗，倘船上有疑似個案，會立即腰斬行程並返航。(盧翊銘攝)

邱亦表示，已通知船公司需符合國際認可的海上防疫標準，若出遊期間出現懷疑個案，將要啟動應變措施，要求郵輪折返安排檢疫。他指，由於郵輪相比酒店Staycation的人數較多，乘客身處同一個處所，一旦病毒傳播會較為麻煩，因此對郵輪的要求較陸上嚴格。不過他指，船上設有醫療設備、醫護團隊，亦可安排核酸檢測，強調必須令市民放心，準備功夫不能省卻，「如果要令大家對郵輪有信心，做足好過做少。」

商務及經濟發展局局長邱騰華和旅遊事務專員沈鳳君公布郵輪「公海遊」的復辦安排。（資料圖片）

將向新加坡了解兩地航空旅遊氣泡安排

至於早前本港與新加坡的旅遊氣泡再次延期，邱騰華表示，新加坡疫情近日逐漸回落，但仍需觀察兩地的情況，表示今明兩日將與當地了解，「要審視佢哋情況，有冇信心開展，係咪短期內可開通。」 他亦指，若有最新的進展，將會及早公布。