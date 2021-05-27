公海遊｜旅客須戴人流密度檢測手環　梁子超倡船員縮至7天一檢

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-27 09:42

疫情重創旅遊業，政府昨（26日）預計最快今年七月底復辦郵輪公海遊，除船員須完成隔離、打針及檢測外，16歲或以上參加者必須完成接種兩劑疫苗，並出示登船前48小時內的核酸檢測陰性證明。 有郵輪公司表示，已做足防疫功夫推行公海遊，亦有旅行社表示昨已有兩間大公司希望包團。但是，呼吸系統專科醫生梁子超認為，亞洲疫情仍嚴峻，加上部份患者無病徵及潛伏期長，認為應做好船員檢疫安排，即使接種疫苗亦不代表不受感染，船員每14天一檢的安排太鬆，檢測縮短至7天一檢。

星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，今年年初與政府緊密商談，準備下月重新起航，每星期安排三航次，郵輪由最多可容納3,400人，現按要求減一半至1,700人，船員亦長期在船上服務，沒有到訪高風險地區，郵輪假期今日開始預訂。她表示，星夢郵輪在台灣及新加坡復辦11個月，服務20萬旅客，沒有出現確診，加上今次安排已接種疫苗的船員工作，相信好安全及安心。

星夢郵輪副總裁葉靜文亦補充指，上船的旅客及船員須佩戴人流密度檢測器，具追蹤功能，不能自行關閉，當人與人之間未能保持1.5米距離，儀器會發出警號，船員亦會留意客人有否佩戴。她又指，船上設有PCR核酸檢測，如有懷疑個案，檢測後1小時有結果，負壓病房由兩間增至55間，一旦出現確診個案，在返港前有足夠控制功夫。她認為，當員工及客人均已接種疫苗，上船前亦須檢測，令郵輪感染風險減至全港最低。

旅行社指昨已有兩大公司希望包團

美麗華旅遊總經理李振庭表示，不少客人十分期望公海遊，昨日政府公布後，中午12時許已有兩間大公司表示希望包團。他估計，公海遊吸引家庭客，加上參與要求較多，增加對防疫信心。他又認為，今次公海遊復辦，向外界帶出本港已恢復旅遊的信息，增加外國人對港信心。

鑽石公主號去年爆發大規模傳播，引起國際關注。 （資料圖片／美聯社）

工程師料餐廳風險較高 做足防疫仍穩妥

工程師學會會長源栢樑表示，遊輪房間與普通酒店房間無異，參考去年鑽石公主號情況，房間傳播較少，反而在用膳地方，近距離接觸及進食自助餐風險較高。他認為，增加通風量，用餐時盡量不要過檯，也盡量減少觸碰共用設施，保持社交距離等，加上要求檢測及接種疫苗，相信大大減少感染源頭，配合環境防疫措施，認為對防疫亦穩妥。

醫生認為船員必須做足三大防疫功夫

呼吸系統專科醫生梁子超認為，船上一旦出現確診個案，未必能即時發現；加上郵輪屬密閉空間，即使增加通風，但大量遊客上船及混雜，在狹窄空間人與人之間接觸必定增加，傳播風險不容忽視。他又指，船員14日一檢的要求太寬鬆，認為必須做足三大防疫工作，包括接種疫苗、出現輕微病徵立即篩檢，以及縮短至7日一檢。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，亞洲疫情仍嚴峻，加上部份患者無病徵及潛伏期長，認為應做好船員檢疫安排。（資料圖片）