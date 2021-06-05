油麻地「穿窿」停車場拆卸　陳帆︰維持加士居道天橋通車任務艱巨

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-05 12:32

擁「汽車捐山窿」獨有景象的油麻地停車場大廈，因應中九龍幹線工程，今年3月起開始清拆。運輸及房屋局局長陳帆今日（5日）指，為騰出空間興建一段新天橋接駁至現有的加士居道天橋，工程團隊會先拆卸停車場大廈7樓至12樓及北面大樓。在現有交通改道至新天橋後，第二階段拆卸工作隨即展開，以及完成加士居道天橋的拆卸和重置工作。 他形容，要在鬧市中進行大型拆卸及設施重置工程，同時在地底建造隧道，並且盡量不影響油麻地區居民的日常生活，維持原有的社區生活配套，對工程團隊來說是個極為艱巨的任務。陳又預計，中九龍幹線連接油麻地和啟德於2025年通車，屆時可節省約25分鐘行車時間。

陳帆今日於網誌中表示，為解決九龍中部東西行的交通擠塞情況，路政署於2017年年底動工興建中九龍幹線，而現時正處於工程最具挑戰的其中一部分，就是清拆油麻地停車場大廈。隨著油麻地停車場大廈自3月底開始拆卸，「汽車捐山窿」獨有景象將會成為大家的回憶。

他解釋，中九龍幹線包括甘肅街地底一段長約400米的隧道，挖掘工作會影響一段加士居道天橋的地基，因此須拆卸油麻地停車場大廈，重置該段加士居道天橋。加士居道天橋平均每日有5萬多架次的車輛駛過，為減少對市民不便，油麻地停車場大廈拆卸期間，加士居道天橋會維持開放行車。

▼油麻地停車場6至8層「最後開放日」 逾百市民留影▼

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為確保拆卸停車場大廈時不會影響到加士居道天橋的結構及行車安全，工程團隊在大廈內安裝臨時支撐，在天橋進出大廈的上方加設鋼製保護簷篷，並在大廈外牆設置棚架、防護網、防護柵等保護設施。

中九龍幹線料2025年通車

陳帆形容，由於附近高樓林立，地底又佈滿地下公共設施管線，建造空間非常狹窄。在施工期間，加士居道天橋、甘肅街、廟街、上海街一帶路面將如常開放，工程難度極具挑戰。為提升工程效率和施工安全及準繩度，路政署採用建築信息模擬（Building Information Modelling）技術，在電腦虛擬環境中模擬整個拆卸流程。

他預計，中九龍幹線連接油麻地和啟德可於2025年通車，屆時可節省約25分鐘行車時間。另外，中九龍幹線連同T2主幹路和將軍澳–藍田隧道組成六號幹線，連接西九龍和將軍澳，預計於2026年全面通車，屆時由油麻地交匯處前往將軍澳市中心只需約12分鐘，較現時大幅節省接近1小時。