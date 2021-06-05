變種病毒｜患者曾到大埔熟食中心、紅磡都會廣場　食客收檢測通知

撰文： 鍾妍 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-05 20:24

早前一名17歲少女確診新冠肺炎並帶有英國變種病毒株，其母親亦於今日（5日）初步確診，其足跡走遍香港多區，當中曾多次到訪大埔熟食中心，及紅磡置富都會的美食廣場等地方用膳。有曾光顧大埔熟食中心的市民稱收到「安心出行」通知，立即在下午接受檢測，指幾乎每天都到熟食中心吃早餐，擔心染病。

大埔熟食中心位於二樓，共有約30檔檔販，賣海鮮小炒、甜品等，晚市有八成滿；而一樓及地下為街市，同幢政府大樓更有疫苗接種中心。見大樓門外未有貼上告示指有確診者到訪，亦無提示指定時間到訪人士需要檢測。

大埔居民黃太表示，幾乎每天都會在大埔熟食中心吃過早餐再到樓下街市買菜，並送孫兒上學。她說，今早收到「安心出行」通知，指有患者曾到熟食中心，下午立即帶同孫兒接受檢測，仍未有結果，擔心會染病。她指，未來數天會避免到熟食中心，但仍要到熟食中心樓下街市買菜。

黃太收到安心出行通知，指曾與患者同日到過大埔熟食中心，立即和孫兒接受檢測。（鍾妍攝）

熟食中心內有商戶指，至今未收到食環署通知，亦不知員工是否需要接受檢測，但一直有按食肆規定進行的兩周一檢，加上街市在疫情期間曾關閉半年翻新，「老鼠曱甴都唔多見」，衞生環境良好，但仍憂慮會有第五波疫情，指「來來去去大家都攰」。商戶說，一直有提醒食客離開座位時要戴口罩，但其他檔的食客則無法提醒。

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至於患者同樣到過的紅磡置富都會美食廣場，記者於傍晚時間到訪，場內仍有食客用膳，但食客間的坐距亦較為疏落，而場外亦未有貼上告示通知曾有確診者到訪。

於置富都會從事補習工作的何先生不時都會到美食廣場用膳，對於有帶變種病毒確診者曾於美食廣場內用膳都感到擔心，平日亦有不少食客光顧美食廣場內的餐廳。對於第五波有機會來襲，何先生認為難得疫情受控，不想「打回原形」，因如疫情嚴重，對他補習的工作亦會有所影響。

而居住於置富都會上蓋住宅的范先生不時都會到美食廣場購買外賣，所以都會有少少擔心，他表示自己並非到廣場堂食，亦有戴好口罩，認為不會太危險。而對於第五波有機會來襲，范先生表示雖然擔心，但「都冇咩可以做」，而就影響生活而言，范先生認為一直都對生活有所影響，並認為會繼續唯持。