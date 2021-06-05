首宗英國變種病毒本地感染　政府未收緊措施　籲打疫苗防大爆發

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-05 18:49

本港42日本地零確診斷纜！今日（5日）新增一宗本地源頭不明個案，17歲少女被驗出帶有N501Y變種病毒，是首宗英國變種病毒的本地感染。衞生防護中心總監林文健今（5日）表示，需要找出傳播鏈才能對症下藥，相應收緊入境或社交距離措施，他強調新增的個案正好反映香港不能掉以輕心，呼籲市民盡快打針，建立「免疫屏障」，以防範下一波疫情殺到。 他又大讚本港現行的科興和復必泰疫苗是世上最好的疫苗，若市民再不接種，一旦外防輸入失守，本港有機會步台灣和印度的後塵，令疫情再度大爆發，形容該兩個地方的疫情蹂躪至「滿目瘡痍」、「觸目驚心」。

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外防輸入面對非常沉重壓力

衞生防護中心總監林文健表示，過去近一個月，本港疫情相對穩定，惟周邊國家和地區的疫情卻「非常險峻」，過去兩周，本港累計有21宗個案，全部均為輸入個案，因此本港在外防輸入面對非常沉重的壓力，今日新增的變種病毒個案，正正反映香港不能掉以輕心，社會建立「免疫屏障」，才能防範下一波疫情來臨。

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找出傳播鏈對症下藥

至於本港會否再次收緊社交距離措施，林文健則強調，本港應對外防輸入的措施已相當嚴謹，港人亦自律保持個人衞生，需要找出傳播鏈後才能對症下藥收緊社交距離措施。

他強調雖然本港傳播風險低，惟疫苗接種率仍未達致高水平，病毒很容易攻陷本港，強調疫苗產生的抗體才能有效防疫，亦能在染疫後減低病情，形容這是當局「心急如焚」呼籲市民打針的主因，重申只有更高接種率，市民才能更快回復正常生活。

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形容台灣、印度疫情「滿目瘡痍」

他續指，香港接種第一劑及第二劑的市民均已超過100萬人，大讚本港現行的科興和復必泰疫苗是世上最好的疫苗，分別以滅活和核酸的平台抗疫，再次呼籲市民盡快打針保護自己和家人、建立「免疫屏障」，以免重蹈台灣和印度的覆轍，令疫情再度大爆發，更形容該兩個地區已「滿目瘡痍」、「觸目驚心」。

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他強調，變種病毒不斷擴展，有機會成為整體世界流行病毒群組，因此對本港而言，除了保持防控措施外，亦須有賴市民接種疫情，強調疫苗是應付所有變種導致的傳染病的最有效手段。

世衞確認香港中斷德國麻疹傳播 全賴疫苗

林文健又提到，世衞上周確認本港已中斷德國麻疹的傳播，全因小童的德國麻疹疫苗接種率達達95%，疫苗在應對新冠肺炎亦有異曲同功之效，若傳播鏈無法中斷，病毒將不斷變異。

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對於世衞重新以希臘字母重新命名變種病毒，避免污名化，林文健指正在過渡期，最初英國、南非、巴西變種的病毒，都帶有N501Y，要再作詳細排序才可分辨，並指很大機會是英國變種病毒。張竹君補充指，按新命名機制，將是「α」(alfa)。