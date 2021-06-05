變種病毒｜17歲少女母染疫　曾到大埔醫院、順福護老院、紅磡多處

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-05 17:35

本港新冠肺炎疫情反彈，本港連續43日無本地源頭不明個案紀錄「斷纜」。衞生防護中心今日（5日）公布，一名居於天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女（#11852）確診，並帶有英國變種病毒株（Alpha）。她的密切接觸者包括家人、同學、補習社師生等等，合共約100人須接受21天檢疫。 少女的母親亦初步確診，CT值介乎16至19，即病毒量高。她在潛伏期間行蹤豐富，曾光顧大埔熟食中心、大埔超級城牛陣、紅磡都會美食廣場等，亦到過大埔醫院及順福護老院。所有曾於同一時間逗留上述地方的人士，均須接受強制檢測。

▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼

衞生署衞生防護中心總監林文健說，本港至今共有274宗變種病毒個案，當中273為輸入個案或輸入相關個案，這名少女是首宗本地變種病毒個案。為防止變種病毒進一步擴散，少女的所有家居接觸者及密切接觸者須接受21天檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者與家人同居於天水圍天盛苑盛譽閣，大廈居民昨晚禁足強制檢測，約900名居民全部檢測結果呈陰性，大廈今早已解封。她就讀伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，6月2日最後上學，當日開始喉嚨痛和咳嗽，6月3日發燒，同日到天水圍一間門診求醫，隨即留下深喉唾液後初步確診，樣本CT值約為18，即病毒量頗高。

她在潛伏期主要在家用餐，每逢周日（5月16日、23日、31日）早上到屯門德榮工業大廈15樓306室補習社補習。她在上周六（5月29日）下午約4時與母親到過灣仔會展參觀第27屆香港國際教育展，逗留了1小時左右，其後到過會展廣場商場一間首飾店，又到旺角寵物店Little Boss及光顧通菜街敏華冰廳。

17歲少女、她的母親及家人，都無打疫苗。少女的密切接觸者包括家人、同學、補習社師生等等，合共約100人須檢疫。

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

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張竹君續說，本港今日另有少於10宗初步確診個案，包括少女的母親，CT值介乎16至19，「都係一個比較新嘅個案」，暫時較難判斷母親抑或女兒較早染病。她曾於5月24日到過容鳳書中醫診所；5月26日到過紅磡都會美食廣場用餐，同日到過金鐘練松柏律師行；5月30日到過嘉湖山莊樂湖居百佳；6月1日到過天水圍公共圖書館；5月28日、6月1至3日到過天盛街市；6月3日到過深水埗麗閣邨學友社和長沙灣天主教墳場。

另外，她於5月10日、15日、22日和26日與母親到過大埔熟食中心2樓用膳，亦於5月28日到過順福護老院（新界大埔廣福道152-172號大埔商業中心1字樓），逗留約10分鐘「同媽媽行咗個圈」，並於大埔超級城牛陣吃飯，同日到過大埔政府合署社會保障辦事處。患者亦於6月2日到過大埔醫院探望家人。由於她定期探病，故定期接受檢測，最後一次取得陰性結果為5月30日。

張竹君稱，患者涉及變種病毒，所有曾於同一時間逗留上述地方的人士，均須接受強制檢測。