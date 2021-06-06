羅致光：僅3%院友、兩成員工打疫苗　須改策略否則探訪或放寬無期

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-06 11:53

新冠疫苗接種計劃開展逾百日，勞工及福利局局長羅致光今日（6日）發表網誌，提到截至5月底，接種至少一劑疫苗的院友只有2,261人，約只佔全港院舍住客的3%。員工方面，亦只有9,368名，佔整體約23%。他形容，香港院舍接種率「非常之低」，必須於短期內檢視問題所在，調整策略，增加院友及員工疫苗注射率，否則院舍的探訪安排、出外活動等或放寬無期。

羅致光在網誌透露，截至5月31日，注射最少一劑的住客只有2,261人，約只佔全港院舍住客的3%；員工只有9,368名，只佔約23%，當中已包括參與「院舍外展接種安排」的324名住客及53名員工。

勞工及福利局局長羅致光今日（6日）發表網誌，形容香港院舍接種率「非常之低」。(資料圖片)

羅致光指，在10間首批參與院舍外展接種安排的院舍，入住人數約1,200人，表示同意接種有240人，而經醫生評估並於院舍接種的僅21人。



羅提到，反觀英國，院友注射最少一劑疫苗已達至94.1%，員工比率亦有78.9%；加拿大安大略省則有97%院友已完成疫苗注射，89%員工已注射最少一劑疫苗。他認為，與英國、加拿大對比，香港院舍的疫苗注射進度「相形見絀」，目前沒考慮強制院舍員工注射疫苗。

羅致光指必須於短期內檢視問題所在，調整策略，增加院友及員工疫苗注射率。（資料圖片）

羅說，香港長者入住安老院的比例，遠高於英國、加拿大，沒理由相信香港院友身體狀況會比較英加的差，以至絕大部份不適合注射疫苗；反之英加的安老院院友則除極少數外，絕大部分都適合注射疫苗。



他續指，必須於短期內檢視問題所在，調整策略，增加院友及員工疫苗注射率，否則院舍的探訪安排、出外活動等，觀乎新冠病毒可能成為地球風土病，或會放寬無期。

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