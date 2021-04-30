院舍探訪5月10日起放寬　打兩劑疫苗者　可僅做快速測試免檢測

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-30 16:37

因應新冠肺炎疫情持續，院舍禁止探訪的安排已維持多時。社會福利署今日（30日）公布安老院及殘疾人士院舍探訪最新安排，新措施將於5月10日起實施。 於探訪前14日已接種兩劑疫苗的訪客可選擇提供於72小時內的檢測陰性結果證明或提供探訪前24小時內進行快速測試結果。而未有接種疫苗的訪客則只可提供探訪前72小時的檢測陰性結果。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

社署公布安老院及殘疾人士院舍探訪最新安排，於探訪前14天已接種兩劑疫苗的訪客，可選擇提供探訪前72小時內的病毒檢測陰性結果證明，或提供探訪前24小時內進行的抗原快速測試陰性結果。訪客需要自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品，在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

緊急探訪可於兩日內補交證明

沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗，或於探訪前未滿14天接種兩劑疫苗的訪客，則須提供探訪前72小時內的病毒檢測陰性結果證明。如他們未能提供72小時內的檢測結果證明，並因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交證明。

政府公布5月10日起放寬院舍探訪措施。（資料圖片）

為免院內聚集人群，院舍需要限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多一人，公務除外，確保訪客與其他人保持適當的社交距離。探訪應在有適當擋隔及經常消毒的指定位置進行，及院舍須核實訪客符合有關要求及備存有關訪客記錄。而訪客在進入院舍前須量度體溫，並進行手部衞生及佩戴外科口罩並在探訪期間全時間佩戴外科口罩；院友亦應戴上外科口罩及在可行情況下佩戴眼部防護。