老人權益促進會藍宇喬：如政府大力增加院舍名額　可改善服務質素

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-15 14:21

近年不時發生年長照顧者自殺的倫常悲劇，院舍短缺宿位不足問題受社會關注。老人權益促進會外務副主席藍宇喬認為，在目前供求失衡的情況下，不少院友及家屬選擇不強求自身最理想的院舍，但求有宿位照顧。逼使他們很多時遇上問題都會啞忍，直至出現虐待或疏忽照顧等嚴重事件，家人才敢投訴或尋求協助。 藍宇喬直言，在供求沒重大變化的情況下，「政府根本暫時無法根治問題」。她又認為，如要徹底解決問題，重點是用家要較積極地監察和提出訴求；若政府肯較大力地每年增加院舍及社區照顧的名額，輪候人數減少，院舍自然要較著力「迎客、留客」，照顧顧客的真正需要和要求。

本港面對人口老化問題，長者對院舍需求亦更殷切。（資料圖片／張浩維攝）

藍宇喬今日（15日）於港台節目《香港家書》中指，院舍質素好壞很視乎供求平衡，以及政府的監察與支持。香港多年來每年輪候安老院舍的人數都多於2.5萬人，今年3月底更增加至34,392人，如政府要回應照顧需求，達至安老院舍「零等候」，則需要投入較多資源，包括土地，金錢及人手。

然而她表示，現今香港要覓地建設院舍相當困難，而且需要長遠規劃及獲得附近居民的接納，新院舍需多年籌備才能投入服務。因此，在目前供求失衡的情況下，令院友及家屬遇上問題都會啞忍，不夠膽提出，院舍質素就算拙劣，也能繼續生存。

老人權益促進會外務副主席藍宇喬。（資料圖片）

藍宇喬又直言，「香港院舍質素雖不至於從沒改善，但在供求沒重大變化的情況下，政府根本暫時無法根治問題」。至於為甚麼照顧者面對沉重的照顧壓力，也不願求助？藍認為「有頭髮邊個想做癩痢？」香港的安老服務種類繁多而細碎，家人與照顧者不易明白，「可以說是求助無門。」

她又指出，香港雖然有日間照顧者服務，但服務未算完全普及，很多家屬並不完全知道可以尋求協助；加上這些服務資源上亦不算充足，除一般社區教育式的推廣、課程及借用輪椅等物資外，很少有預警式的個案發掘及跟進。因此她認為極需要社區關顧及支援，讓服務提供者與照顧者多商議，解決困難。