新冠疫苗｜院舍接種率低　業界料難放寬探望安排　憂感染風險增

撰文： 黃詠榆 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-06 18:22

勞工及福利局局長羅致光今早（6日）在網誌交代，香港安老院舍接種率低，必須短期內檢視問題所在調整策略，增加院友及員工疫苗注射率，否則院舍的探訪安排、出外活動等，或會「放寬無期」。 有業界人士認為，目前接種比率強差人意，直指「好唔理想」，擔心社區一旦爆發涉變種病毒疫情，院舍再現爆發引致死亡率會大大提高，期望政府多做解說，釋除公眾在接種方面的疑慮。

▼社區爆發變種病毒▼

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安老事務委員會委員主席林正財回覆《香港01》時表示，放寬院舍探訪安排與否，主要視乎香港疫情發展，本地已有變種病毒個案，該個案的家人更到過老人院，一旦蔓延稍一不慎都會釀成爆發，「疫情惡化收緊都唔出奇。」

他又稱，「院友接種率低，始終都係危險。」他說，本港兩款疫苗已經越來越多參考數據，「適合接種條線係咪可以放鬆啲呢？例如以往話穩定長期病患者先可以打，對『穩定』可能過份演繹、過份小心，都可以檢視一下。」

安老事務委員會委員主席林正財表示，放寬院舍探訪安排與否，主要視乎香港疫情發展，（資料圖片／張浩維）

安老服務協會主席陳志育則認為，接種比率強差人意，「好唔理想。」他認為，接種率低與政府推廣疫苗安全資訊不足有關，「衞生署公布異常事故的方式，對好多人造成心理壓力」，認為值得檢討。另外，他指醫生評估較審慎，引述數據10間先導院舍有240人願接種，但僅21人可接種疫苗。

陳志育：現階段難再放寬探訪安排

陳認為，政府應進行更多解說，釋除市民疑慮，業界亦正在探討鼓勵員工接種方法，包括提供疫苗假、大抽獎等。他直言，若變種病毒流入社區，接種率不理想情況下，院舍倘再爆發死亡率會大大提高，相信現階段暫難再放寬探訪等安排，「會否收緊都要視乎疫情發展。」

他亦批評，政府部分措施「莫名其妙」，如早前為定期檢測的員工提供200元津貼，但近日收緊措施，如員工已接種疫苗，就無法領取津貼，「到底鼓勵人打疫苗定做檢測？」

安老服務協會主席陳志育則認為，接種比率強差人意，「好唔理想」。（梁鵬威攝）

工會冀政府為提供接種誘因：強制只會弄巧反拙

社區及院舍照顧員總工會發言人鄭清發認為，政府應該採取鼓勵形式，提供更多誘因，包括打針假、津貼等。他指，不少員工如普遍市民一樣，因處於觀望態度而未接種，「如果同事見到無不良反應，就自然會去打，強制只係會弄巧反拙。」

他更對政府不再公布與打疫苗無潛在關聯的死亡個案做法不解，而目前未接種疫苗的院舍員工，仍屬特定檢測群組，可接受免費檢測。鄭清發擔心，政府為谷針「調整策略」，取消免費檢測，批評做法不公平。

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