旅發局程鼎一：擬推賞你遊3.0　打針市民可免費住酒店、玩公海遊

撰文： 黃穎津 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-07 20:21

第二輪「賞你遊香港」首發團今日（7日）出發，市民反應熱烈，一星期內便已滿額。旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局現正構思推出接種疫苗獎賞計劃，已接種疫苗市民不需消費便能換取本地旅行團名額，名額更不會少於今輪的2萬個。

第二輪「賞你遊香港」旅行團今日首發，市民若於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，便可向參加活動的旅行社提交機印收據，並支付每人100元作按金，換取本地遊名額一個，本日共有8個旅行團出發。旅發局總幹事程鼎一表示，市民對旅行團反應熱烈，首批136個行程在一星期內便已滿額，而第二批約60個行程將於下星期公布並報名。

程鼎一表示，旅發局現正構思推出接種疫苗獎賞計劃，已接種疫苗市民不需消費便能換取本地旅行團名額。 （羅君豪攝）

邁寶旅遊有限公司營運經理林智豪表示，旅行社在本次活動獲分配102個名額，共開辦5團。林智豪形容，疫情之下，旅遊業處於「冰河時期」，而「賞你遊香港」可讓導遊、司機等從業員獲得重啟的機會。

林智豪（右）形容，疫情之下，旅遊業處於「冰河時期」，而「賞你遊香港」可讓導遊、司機等從業員獲得重啟的機會。（羅君豪攝）

程鼎一表示，旅發局現正構思推出接種疫苗獎賞計劃，考慮讓已接種至少1劑疫苗的市民，不需要消費就能免費換取「賞你遊」、「賞你住」或公海遊名額，名額將視乎市民反應而定，但預計將不少於2萬個。

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旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界歡迎旅發局推出第三輪，甚至第四輪的「賞你遊香港」，以解業界的燃眉之急。他認為，吸引更多市民打針，長遠而言能有助經濟復甦及恢復通關。但他指，由於現時本港已有逾100萬人打針，「賞你遊香港」僅得數萬個名額，不足以成為誘因，「未打都滿晒，其實係幫返之前打針嘅人，對谷針冇幫助。」因此他建議，同時推出消費換800元及打針換取本地團名額，讓市民自行選擇，「兩樣都要一齊做。」

旅遊界立法會議員姚思榮。（資料圖片）

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，相信業界均支持打針換取本地團名額，以加快本港的疫苗接種。不過他指，首兩輪「賞你遊香港」的規模不大，每個旅行社僅獲發102個名額，認為對旅遊業界的幫助有限。他亦指，「賞你遊香港」的報名情況踴躍，建議旅發局可增加團數及名額，讓更多旅行社及從業員受惠。