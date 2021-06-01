賞你遊2.0│旅發局：136個行程已有86個額滿　康泰：4個團名額全滿

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-01 23:18

旅發局早前宣布推出新一輪「賞你遊香港」活動，名額增至2萬個。旅發局表示，截至今日（1日）晚上6時，首批的136個「賞你遊香港」行程之中，已有86個額滿，另有26個行程尚餘少量名額。

康泰旅行社發言表示，為「賞你遊」度身設計的5G LAB@天際100、西九文化區及OSTER STATION午餐一日遊，分四日推出，100個名額已經全部爆滿。

「賞你遊」全日共四團，行程飽覽文武廟、新聞博覽館、山頂等本地景點。（曾凱欣攝）

▼記者去年11月跟隨一團「賞你遊」▼

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26個行程尚餘少量名額

本港第四波疫情緩和，本地遊逐漸恢復，上月24日旅發局宣布，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可開始儲起機印收據。由6月1日起，市民便可直接向參加活動的旅行社報名，換取本地遊名額一個。旅發局表示，截至今日晚上6時，首批上載的136個「賞你遊香港」行程之中，已有86個額滿，另有26個行程尚餘少量名額。

▼第二輪賞你遊香港旅行團資料▼

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「賞你遊香港」提供其他的體驗工作坊，包括傳統美食製作體驗、鳥結糖工作坊、墨西哥美食DIY體驗，以及DIY海玻璃工作等等。

▼部份賞你遊體驗工作坊的活動▼

康泰旅行社發言表示，為「賞你遊」度身設計的5G LAB@天際100、西九文化區及OSTER STATION午餐一日遊，分四日推出，100個名額已經全部爆滿，另外，縱橫遊推出的酒店點心放題、古祠廟遊團、以及舊美食文化之旅，已有八成爆滿。