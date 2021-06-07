首宗國安法審訊｜被告被加控危險駕駛罪　下周二就未設陪審團上訴

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-07 17:56

去年7月1日涉騎電單車示威「光復香港時代革命」旗幟的男子唐英傑，被控違反國安法，案件不設陪審團，本月23日將會開審。控方今日（7日）申請加控危駕罪作為交替控罪，並指加控不會構成司法不公；但辯方反對加控，指審理本案的法庭是為了審理國安法而組成，不應審理其他一般罪行。法庭不同意辯方說法，認為加控不會造成不公，最終批准申請。

另外，被告早前就案件不設陪審團進行司法覆核，高院早前裁定他敗訴，認為獲陪審團審訊非憲法權利，而無論被告是否獲陪審團審訊也好，他都能獲公平審訊。被告決定就結果上訴，上訴聆訊定於下周二進行。

被告唐英傑（24歲）被控一項煽動他人分裂國家，及一項恐怖活動罪。聆訊由三名國安法法官：彭寶琴、杜麗冰和陳嘉信共同處理。

控方指無加添新證據未構成不公

控方申請加控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，作為恐怖活動罪的交替控罪。有關控罪詳情指，被告於2020年7月1日在灣仔謝斐道與柯布連道危險駕駛電單車，致3名警員受傷。控方指，新的交替控罪是基於同樣的案情加控，控方沒有加入新證據，亦不會構成司法不公。

辯方質疑國安法庭不應審其他罪行

辯方反對申請，質疑審理本案的法庭是為了審理國安法而組成，不應審理其他一般罪行，而危駕控罪應在區域法院或裁判法院審理，質疑若唐就國安法被判無罪，控方會否轉介案件至區院審理？法官彭寶琴即稱基於一罪不可兩審的原則，質疑控方是否能這樣做。3名法官亦質疑是否處理國案法罪行的法庭，便不可處理其他罪行。

另外，辯方亦指，控方太遲提出申請，而新增交替控罪後，辯方要再查看逾百片段。控方則澄清涉及交通事故的片段只有13段，亦早已提供給辯方。

官認為可審理國安法以外罪行

三名法官裁決指加控危駕罪，不會涉及新的案情，被告起初因狂亂駕駛罪被捕，被告對於被加危駕罪不應感到意外。對於辯方指，即使兩罪均罪脫，危駕罪或會要轉介區院或陪審團審理，有關說法沒有法律依據。

法庭亦不同意他們沒權審理國安法以外的罪行，認為加控不會造成不公，終批准控方申請。

控方列表中現時涉及57名證人，辯方則透露會呈遞兩名專家的證供，案件將於本月16日進行預審。

案件編號：HCCC280/2020