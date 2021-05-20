首宗國安法審訊｜被告指陪審團聽審屬憲法權利　高院駁回其覆核

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-20 12:17

男子唐英傑去年7月1日涉騎電單車示威，其背包並疑插有「光復香港時代革命」的旗幟，被控違反國安法，他不滿審訊不設陪審團，又認為律政司未有解釋相關原因，故提出司法覆核，律政司則指國安法條文沒有定明司長有責任解釋。高等法院今日（20日）就康的申請作裁決，並駁回其覆核。

申請人唐英傑（24歲）被控一項煽動他人分裂國家，及一項恐怖活動罪，案件已排期於本年6月23日審訊。律政司司長鄭若驊引用國安法第46條，發出證明書指示審訊不會設陪審團。

陪審團審訊屬被告的憲法權利

代表唐的律師早前陳詞稱，被告進行交付程序中，律政司決定以可公訴罪行作起訴，被告應可獲陪審團審訊的權利，這也是一個憲法權利，若不設陪審團，必須有正當理由及解釋。而陪審團審訊有利於公平審訊，也確保審訊的獨立性，亦令法庭在執行公義時更符合大眾所認同的標準。

律政司指國安法無列明司長須解釋

律政司卻認為，陪審團審訊並非憲法權利，不設陪審團屬於檢控決定，受《基本法》第63條保障，即檢控工作不受干預，而國安法條文也沒定明司長有責任解釋決定。只有當檢控決定涉及惡意、不誠實等情況，法庭才有權作出干涉。

案件編號：HCAL473/2021