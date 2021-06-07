酒吧娛樂界籲專家小組落酒吧視察　受不公平對待業界怒斥張宇人廢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-07 18:09

本港新冠肺炎疫情緩和，酒吧及娛樂業界今日（7日）獲行政會議成員葉劉淑儀的協助，與政府當局再次會面。會後有業界代表怒斥飲食界立法會議員張宇人，未能向政府反映業界的困難，「冇得到公平公正嘅對待，就係因為張宇人代表唔到我哋！廢柴張宇人！」對於此指控，張宇人辦公室表示沒有回應。 亦有業界代表透露，當局在會中亦表現無奈，稱決策由專家小組主導。因此業界要求與專家小組會面，一同到酒吧視察。「我哋問（當局）有冇信心疫苗接種率達七成，佢哋都冇答案。」

酒吧及娛樂業界尋求葉劉淑儀協助

早前政府放寬限制措施，顧客須接種新冠疫苗，才可進入酒吧、卡啦OK及夜總會等處所。酒吧及娛樂業界今早獲行政會議成員葉劉淑儀的協助，與政府當局開會表達經營困難。例如現行措施下的不公平情況，如持酒牌餐廳的顧客同樣脫口罩進食及飲酒，卻無打針的規定。

疫情爆發以來，飲食界立法會議員張宇人為酒吧及娛樂界的代表，不過全港娛樂業界大聯盟總召集人陳民，在會後怒斥張宇人未能向政府反映業界的困難。他斥，「我哋由Day1開始受到打壓，冇得到公平公正嘅對待，就係因為張宇人代表唔到我哋！廢柴張宇人！」

斥張宇人偏幫食肆 無助表達聲音

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁解釋，感覺到張宇人相比對待食肆，明顯對酒吧及娛樂業界缺少關心，就像順便幫忙表達訴求，「幫埋你哋講啦。」因此陳民今次特意找葉劉淑儀協助，向政府表達真正的聲音。

酒吧業協會主席錢雋永表示，由於僅已接種的顧客可進入酒吧，業界生意額不足一成。為了讓政府進一步放寬，估計業界已有逾八成員工接種疫苗，而上周更已以太平洋酒吧的名義，向已接種的顧客提供優惠，撥款600萬元「谷針」，形容為「諗無可諗」。

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政府當局稱決策由專家小組主導

錢續指，以現行措施下，估計本港疫苗接種率達五成，生意才可逐漸恢復。「但我哋問有冇信心疫苗接種率達七成，佢哋都冇答案。」他亦指，政府當局在會中亦表現無奈，稱決策由專家小組主導。因此業界要求與專家小組會面，一同到酒吧視察。「睇下酒吧同賣酒嘅餐廳有咩唔同，點解咁高風險。」

業界今日於會後再次提出要求，冀當局放寬顧客接種疫苗的硬性規定，建議顧客須使用安心出行或填寫個人資料、員工須接種疫苗、每枱人數限制與其他食肆一致。此外，亦建議若所有員工接種兩劑疫苗14日後，人數限制回復至牌照規限的100%。

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