消息：酒吧業界政府總部開會內訌報警　錢雋永：因有誤解以致爭執

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-19 02:48

本港新冠肺炎疫情持續，為不斷調整防設措施，政府定期與不同業界開會了解情況。據了解，今日（18日）政府當局與酒吧業界開會商討措施。消息透露，會議期間有業界人士情緒激動，兩名男子為顧客是否須接種疫苗口角爭執，有人報警求助，最後令會議未能繼續順利進行而流會。 警方證實，今日傍晚6時許，有一名錢姓男子於政府總部報警求助。警方到場調查後，二人自行散去，事件被列作糾紛。香港酒吧業協會副主席錢雋永形容是「業界同業界嘅爭執」，內容並未提及疫苗接種的話題，由於業界間有誤解以致爭執，因此當時只能選擇最簡單的方法，即報警處理。

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有酒吧業界人士稱，今日於政總開會期間，有在場人士爭執報警。（資料圖片）

警方：事件列作糾紛處理

警方表示，今日傍晚6時許，一名姓錢姓男子與陳姓人士爭執，於政府總部報警求助。警方到場調查後，二人自行散去，事件被列作糾紛處理。

有業界消息人士透露，今日酒吧業界與政府於下午4時及6時，分兩輪時段開會，向當局表達最新情況。他稱，在下午6時第二輪開會前，香港酒吧業協會副主席錢雋永情緒激動，與在場人士爭執，最終需報警處理，導致會議無法繼續進行。

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不滿酒吧餐廳可招待未打疫苗顧客

消息人士解釋，由於部分業界人士均反對只可招待已打疫苗的顧客，認為政府最新措施並不公平，持酒牌的餐廳同樣向顧客供應酒精飲品，卻不需要求顧客打針，導致生意僅得平常的一成。不過他稱，錢雋永一直建議酒吧以打針作為復業條件，或因此與業界人士產生爭執。

消息人士續指，現時本港僅得100多萬人已接種疫苗，「政府想借酒吧嚟做誘因，希望多啲市民去打針，不過好明顯呢個誘因唔夠大力，我哋酒吧變咗做犧牲品。」

政府於上月底推行新一輪防疫措施，以「疫苗氣泡」為基礎，當中酒吧員工及客人均需已接種一劑新冠疫苗。

香港酒吧業協會副主席錢雋永澄清，業界一直建議政府取消打針的規定。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

錢雋永：政府取消個會就走咗

其後記者向錢雋永致電查詢，他則說另一版本。他指今日未能如期與政府當局開會，「唔知點解政府取消個會，所以之後就走咗。」他亦澄清，業界一直建議政府取消打針的規定。

錢亦指，雙方爭執的內容並未提及疫苗接種的話題，只是「業界同業界嘅爭執」。他解釋，由於業界間有誤解以致爭執，因此當時只能選擇最簡單的方法，即報警處理。他並強調，該消息人士有誤導成份，強調截至上周召開的記者會，他仍然要求政府取消酒吧顧客須接種的規定，「會入面唯一得我鬧政府唔應該打針！」

指會議實政府為谷針

錢續指，以他所了解的政府，是次開會並非為幫助業界解困，「根本唔係想幫我哋，係要業界Sell橋幫政府諗點谷針！」因此他認為，縱使因爭執而取消開會，亦不感到可惜。他更透露，為了讓政府得知借酒吧「谷針」並不可行，將從長計議，考慮採取新一輪實際的行動。