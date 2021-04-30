蘭桂坊旺食肆不旺酒吧　負責人指顧客嫌麻煩　盛智文對未來感樂觀

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-30 23:19

全港酒吧昨日（29日）起可重開，惟當局規定，除了員工須接種至少⼀劑疫苗，也規定顧客必須打針後才可光顧。蘭桂坊今（30日）迎來首個Happy Friday周五夜，晚上7時許已人流暢旺，但顧客集中光顧食肆，酒吧門可羅雀。有酒吧負責人稱，估計部份客人仍然害怕到酒吧會染疫；亦有些人會覺得打針麻煩，故生意慘淡。 蘭桂坊集團主席盛智文表示，酒吧重開是踏出生意恢復的一小步（baby step forward），對未來感到樂觀，強調市民要打針才可重過正常生活。

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4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜旺食肆不旺酒吧，不少人沒有戴口罩。（李澤彤攝）

食客：人流雖不少，但今非昔比

晚上7時許，酒吧林立的中環蘭桂坊頗為熱鬧，不少食肆已經坐滿客人，飲酒歡聚。食客鄧先生表示，他已有一段時間沒到蘭桂坊，認為今晚人流雖不少，但今非昔比。他自言有計劃打針，不過強調並非為到酒吧或唱K等娛樂，而是保護自己和家人。

一巷之隔有人歡喜有人愁，蘭桂坊轉角的數間酒吧仍然冷清。酒吧Side Walk在晚市時間空無一人，負責人Khan說，昨日重開只招待了一枱客人，生意慘淡因普遍市民都未接種疫苗。酒吧原有五名員工，現已裁減至三人，他對周末生意也不感樂觀。他稱，原以為疫情在一至兩個月會完結，但持續一年也未見生意有起色，未知能支撐多久。

4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜，有酒吧門可羅雀。（李澤彤攝）

已打疫苗顧客：到哪裡消遣都感安全自在

酒吧Chocolate負責人Sicam 指，酒吧昨晚重開，全晚卻僅有5名客人。她估計有部份客人仍然害怕到酒吧會染疫；亦有些人覺得打針麻煩。不過她認為防疫措施是好事，始終可保障酒吧職員安全。

客人Janice和Porto分別是加拿大和英國留學生，均已在港接種兩劑疫苗。Janice稱，她讀書的城市疫情嚴峻，認為在港打針較為可靠和方便，而且到哪裡消遣也感到安全自在。而Porto形容，在本港打針猶如獲得絕對活動自由，也不用擔心英國疫苗不足問題。

蘭桂坊集團主席盛智文表示，酒吧重開是踏出生意恢復的一小步（baby step forward），對未來感到樂觀。（李恩慈攝）

盛智文：baby step forward

蘭桂坊集團主席盛智文到場視察，他表示，酒吧重開是踏出生意恢復的一小步（baby step forward），他對未來感到樂觀，因本港疫情相比其他地方並不嚴重，算是幸運。由於現時全港打針人口仍然很低，他估計酒吧需長時間才可完全回復從前的生意額，期望在今年第四季可達成，強調市民要打針才可重過正常生活。他明白酒吧依照政府的防疫規例經營並不容易，但為了職員和顧客安全也要做足。

政府要求所有酒吧、夜店及夜總會的員工和顧客接種至少⼀劑疫苗，同時顧客須使用「安心出行」流動應用程式，便就可營業至凌晨2時。這類處所每枱限坐最多2人，容納客人數目為上限的一半。