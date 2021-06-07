疫下停課困家中　港童學習環境不均等　生活滿意度低於國際平均分

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-07 17:36

香港學童壓力大，疫情下更明顯。中文大學今日（7日）發表「學童身心靈健康評估計劃」的香港主測試研究結果，發現學童對生活滿意值只有6.97分(最高分為10分)。而家庭社經地位越高，學童的生活滿意度也較高，達7.47分，高出最低群組逾一分。中大香港學生能力國際評估中心總監何瑞珠推斷，疫情下在家學習出現不均等教育環境，例如劏房學童與有獨立房間學童已經相當不同，使家庭社經地位明顯影響生活狀況。

2020年「學童身心靈健康評估計劃」調查結果出爐，學童對生活滿意值只有6.97分(最高分為10分)，低於國際平均價的7.80分。（麥凱茵攝）

調查於去年6至12月進行，共研究21間小學及19間中學，共收回5,307份來自11歲、13歲及15歲學生的有效問卷。

學童對生活滿意值只有6.97分(最高分為10分)，低於國際平均價的7.80分。調查發現，學童的家庭社經地位越高，生活滿意度也較高，達7.47分，高出最低群組逾一分，差異甚大。

在家學習基礎教育無法補足家庭不足

何瑞珠指出，疫情期間停課，學童困在家中時間變多，變相出現不均等的學習環境。她解釋，小學、中學的基礎教育用意是補足家庭不足，提供相同條件的教育，「可能住劏房，小朋友做不到運動，或者家長的學習經驗較少等，」影響學童學習或生活的滿意度。

她相信，復課後學童的學習差異問題會陸續浮現，政府要提供相應的配套，包括安排社工、教育資源去協助學童。

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感心情低落人數高 父母應多與子女溝通

另外，近四成受訪學童一周內會出現心情低落的情況，較國際水平的三成高出一成，情緒症狀在15歲就讀中三的學童上也較明顯。中三學童的情緒症狀分數達9.79分（20分滿分）較小六學童的9.23分高。

何瑞珠稱，中三學生面臨升高中及選科壓力，但調查也得到當家庭給予學童的支援愈多，更跟父母溝通，他們會有較高的生活滿意度及自評健康狀態，身體及情緒症狀也較少。