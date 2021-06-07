新冠肺炎．6.7｜天水圍三母女均染變種病毒　預約打疫苗近4日新高

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 王潔恩 胡家欣 黃偉倫 孔繁栩 歐陽德浩 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-08 00:54

帶變種病毒的天水圍17歲少女傳播鏈蔓延，繼少女的母親染疫後，她的20歲囘胏今（7日）亦確診，送往檢疫中心同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵。她報稱曾於5月23日及29日到訪多個商場及食肆，包括K11 Musea、西九龍中心、如心廣場、南豐紗廠等。 荃灣愉景新城今日設有流動採樣檢測站，不少打工仔趁午飯時段檢測。有在南豐紗廠工作的市民指出，由於未掌握患者在紗廠的行蹤，大家更有需要檢測，以盡快截斷傳播鏈，亦有市民因社區出現變種病毒，會考慮接種疫苗，保障身體健康。

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強制檢測學校｜13校爆上呼吸道感染或流感 須最遲周三接受檢測

【22:52】食物及衞生局公布強制檢測公告，沒有初步確診者住所或工作場所上榜，但有13間學校因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案須強檢，包括八間幼稚園及五間小學的指明級別。全職、兼職和替假員工、學生及訪客等須於6月9日或之前接受檢測，如受檢人士選擇使用樣本瓶進行檢測，則須於6月11日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在6月5日至7日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼6.7強制檢測學校名單▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜3.6萬人預約接種單日增25% 現存復必泰疫苗減至47萬劑

【22:06】政府公布截至今晚8時的過去24小時，共有約42,000人接種了疫苗，累計1,557,500人已打了至少一劑，佔16歲及以上人口的 23.7%，當中1,122,100人更接種了第二劑。以打第一劑計，有677,900打科興疫苗、879,500人打復必泰疫苗。以200萬來港復必泰疫苗推算，尚餘約47萬劑；由於一人要打兩劑，推算可供預約的劑量僅餘24萬劑 。

另外有35,900人預約了接種時間，當中12,500人預約打科興疫苗、23,400人預約打復必泰疫苗，總數較昨日多7,100人，均是近4日新高。

昨日共有九宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中七人已經出院，兩人留院觀察。

▼6月7日強制檢測公告詳情▼

【19:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，根據市民通過健康碼申報，過去14天曾去過廣州和佛山共有5,332人，其健康碼被轉爲紅碼。截至今日下午，約有5,000人已經進行核酸採樣，暫時沒有發現任何陽性個案。

澳門政府表示，考慮當地情後況，未來不排除採取任何應對措施，包括全民核酸檢測。至於何時才需要做全民檢測，應變協調中心表示，要視乎疫情發展，但目前構想是在澳門設約30個不同的採樣站，主要以方便市民為原則。倘一旦需要進行全民核酸檢測，即使計劃24小時開放，仍預料要四日內才能完成。

模擬病人使用芳香精油嗅覺治療擴香機。（港大醫學院提供）

【18:40】新冠病毒會傷害嗅覺神經，令六成患者失去嗅覺，有病人康復幾個月後仍然過著「無味人生」，於是參加港大醫學院及東區醫院的研究，服用維他命A及聞香薰精油療程後，嗅覺分數急升三倍。研究團隊表示，患者失去嗅覺同時亦會影響味覺，對他們生活非常困擾，期望今次可以提供新的治療方法，但暫時不建議康復者自行使用香薰機，因為過程中會產生熱力，稍一不慎反而灼傷鼻黏膜。

確診患者康復後失嗅覺 港研究團隊：口服維他命A配香薰助復原

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打工仔午飯時段湧荃灣愉景新城強制檢測 市民憂變種病毒考慮打針

【14:30】本港新冠肺炎疫情持續，天水圍一名17歲少女確診變種病毒，其胞姊應於今日（7日）正式確診，她報稱曾於5月23日及29日到訪多個商場及食肆，包括K11 Musea、西九龍中心、如心廣場、南豐紗廠等。



荃灣愉景新城今日設有流動採樣檢測站，不少打工仔趁午飯時段檢測。有在南豐紗廠工作的市民指出，由於未掌握患者在紗廠的行蹤，大家更有需要檢測，以盡快截斷傳播鏈，亦有市民因社區出現變種病毒，會考慮接種疫苗，保障身體健康。

【12:50】消息指，今天新增7宗確診個案，6宗是輸入個案，餘下的是感染變種病毒的17歲少女的姐姐。

【12:30】據了解，今天不設疫情記者會。

新冠疫苗｜安老院接種率低 業界：研究推大抽獎或假期鼓勵員工

【10:19】勞工及福利局局長羅致光昨日（6日）於網誌表示，本港安老院舍職員及院友的疫苗接種率非常低，有需要調整策略。安老服務協會主席陳志育今早（7日）於港台節目表示，員工接種率確實偏低，情況差強人意，業界正探討推出大抽獎或疫苗假期等措施鼓勵員工。他又稱，現時院舍員工需強制檢測，每月可獲200元津貼，但接種了疫苗的員工，反而未能領取津貼，認為政府應研究將檢測津貼，轉為鼓勵接種的措施。

變種病毒流入社區 蕭傑恒：與深圳病毒株不同 懷疑傳入個案走漏

【09:30】帶變種病毒的天水圍17歲少女傳播鏈蔓延，繼其母親確診後，她的20歲家姐昨（6日）亦初步確診。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早（7日）於港台節目表示，經過基排序比對後，現時的病毒株，與4月份的輸入個案相比，有10多個不同的基因突變，即兩者相距較遠，「唔似直接傳播性嘅關係」，相信是其他輸入個案「走漏」，但暫時仍未知源頭。他續稱，昨晚政府亦將病毒株與深圳的比對，兩者相差20多個基因突變，因此亦可排除深圳的可能性。

檢疫酒店｜房客投訴西營盤華美達房間熱到爆汗 床邊電腦驚現曱甴

【08:00】臨近暑假，不少檢疫酒店房間預約爆棚，導致一房難求；即使成功入住，亦有住客住得一肚氣。



有從加拿大溫哥華返港的市民，上月底入住西營盤華美達海景酒店，展開21日隔離生活，先後遇上房間極度侷促，氣溫達攝氏27度熱到爆汗，洗澡沒有熱水、馬桶傳出異味，甚至有曱甴爬上電腦等可怕經歷，擔心得無法熟睡，儘管向衞生署及酒店投訴也未能解決問題。

▼回港易計劃暫不適用風險地區名單▼

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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昨日總覽：新冠肺炎．6.6｜天水圍天盛苑三母女中變種病毒 均無打疫苗

強制檢測｜天水圍染疫20歲少女行蹤12處 5.29曾到如心廣場須強檢

染變種病毒少女胞姊初確診 上月下旬逛K11Musea、如心及愉景新城

染變種病毒少女胞姊初確診 兩周前訪貓之茶房：每14天為貓隻檢測

港府分析深圳患者病毒 查變種源頭 消息：基因排序相似度不高

17歲少女變種病毒株基因排序 與本地及深圳個案不吻合 仍無源頭

港府獲深圳患者基因排序 查變種病毒源頭 許樹昌：應收緊回港易

廣州收緊離開人士防疫措施 居內地港人：檢測站大排長龍

港府再改風險區定義 廣州市5區停回港易 深圳兩區部分小區受限

回港易｜港府再改風險地區定義 參考確診個案 以「小區」劃界

▼染變種病毒53歲母親曾到紅磡置富都會8樓美食廣場▼

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天水圍三母女染變種病毒 預約接種增3500人 復必泰料尚餘49萬劑

陳肇始：變種病毒可短期急劇擴散 復必泰8月中到期 籲盡快接種

變種病毒｜打針市民：因病毒會變種 更有需要接種疫苗

新冠疫苗｜張建宗：盡快公布12歲至15歲人士接種復必泰疫苗安排

全港教職員未夠兩成已打針 政府研未接種禁入學校 教聯會憂違法

新冠疫苗｜院舍接種率低 業界料難放寬探望安排 憂感染風險增

羅致光：僅3%院友、兩成員工打疫苗 須改策略否則探訪或放寬無期

建造業失業率達10.9% 陳茂波：為工地提供免疫屏障後可穩步改善

▼染疫少女曾到訪德榮工業大廈 6月5日安排清潔▼

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

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▼6.4伊利沙伯中學舊生會湯國華中學女生染疫▼

▼6.5重回染變種病毒17歲少女曾到地方▼

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