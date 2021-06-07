理大衝突｜教師等5人涉佐敦暴動　控方指警撿獲高度易燃有機溶劑

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-07 18:57

前年11月有示威者佔據理工大學，並與警方發生激烈衝突，同時亦有另一批示威者在港九多區與警對峙，並有多人被捕。其中5名於佐敦及油麻地一帶被捕的男子，被控暴動罪名，當中包括一名教師。案件今（7日）在西九龍法院開審。控方透露，警方當天在加士居道撿獲紙箱，內有高度易燃有機溶劑，亦有被告被捕時稱為現場有需要人士急救。

五名被告包括一名教師

5名被告：郭俊明（23歲，廚師）、羅煒棟（31歲，無業）、姚俊暉（34歲，教師）、丁培基（26歲）和蔡潤庭（24歲，侍應）。控罪指，他們於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，連同張永尚、林阡晴、黃銘昊、廖康良、李屏樂、易卓邦、李家維、朱偉雄、潘永杰、區海峰，以及其他身份不詳的人參與暴動。

首被告郭俊明另涉管有37條膠電線索帶，意圖作非法用途使用。而第3被告姚俊暉則另涉管有1把剪刀和7包膠索帶，意圖作非法用途使用。

次被告羅煒棟被捕時稱他正為有需要人士急救。(陳家怡攝)

事發前一天有示威者佔據理大

控方開案陳詞指，案發前一天起有示威者佔據理大和在附近堵路，有人向警方投擲汽油彈、縱火，掘起路面磚頭及設置障礙物。晚上8時半，多人於加士居道和佐敦道之間的彌敦道聚集，並以欄桿、竹枝等雜物堵塞行車線。警員到場處理，警告該集會為非法集會，要求現場人士散去。

警方向加士居道驅散期間拘捕被告

警員使用催淚彈後，有人以雨傘和木板設障礙物，向警方防線猛烈投擲大量汽油彈，引致道路着火和發生爆炸，亦有人照射雷射光束及擲磚，警方數度後退。晚上約9時，警方舉橙旗警告群眾停止暴力行為，否則開槍，警方亦發射橡膠子彈，惟示威人士未有理會。警方約10時從不同方向展開掃蕩，於彌敦道和加士居道驅散，截停及拘捕5名被告。

次被告被捕時稱正為有需要人士急救

警方於吳松街後巷拘捕坐在梯間的第2及第3名被告，即羅煒棟及姚俊暉。羅煒棟稱，當時正為有需要人士急救。姚俊暉被搜出1把剪刀和7包共700多條膠索帶。另外3名被告被指曾經掙扎及企圖逃走，首被告於北海街與吳松街交界被截停，他攜有37條膠電線索帶。往油麻地方向逃跑的第4被告在甘肅街被截停。而第5被告涉向警方防線投擲汽油彈後證即逃去，以及試圖毆打警員，他於加士居道被截停，身上有急救用品。

首被告手套驗出有機混合物

控方稱，警方當天於加士居道檢獲1個紙皮箱、2條綠白色毛巾和19支燃燒彈，其中一支200毫升液體驗出含丙酮和醋酸甲酯的有機混合物，即高度易燃有機溶劑。首被告手套亦被驗出含環己烷和甲基環己烷的有機混合物。

案件編號：DCCC 1056/2020

2019年11月17日，有示威者佔據理工大學，之後陰近佐敦區亦爆發衝突。(詳看下圖)