理大衝突｜男導師藏鐳射筆繩及波子　稱用來教魔術雜耍　判囚8月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-03 17:44

前年11月理工大學發生激烈衝突，警方圍堵校園多天，一名患讀寫障礙和過度活躍症的26歲男子逃出理大時，被警員搜出摺刀和鐳射筆等。被告早前承認管有攻擊性武器，今（3日）於九龍城裁判法院接受判刑。辯方求情時解釋，被告藏摺刀主要是煮食時用，至於鐳射筆、波子和繩子，則是他用來教魔術雜耍。官卻稱當日理大情況混亂，涉案物品潛在人身傷害風險高，辯方求情未能作減刑因素，判被告入獄8個月。

被告黃錫鴻（26歲，無業），承認在公眾地方管有攻擊性武器，指他於2019年11月19日於尖沙咀康達徑藏有一把摺刀和一支雷射筆。

案情指，前年11月17日至19日有示威者在理大外聚集，警方圍堵校園多天，要求示威者放下武器離開，有示威者在19日晚上逃離理大於康達徑被制服，警員發現其褲袋內有1把摺刀，再在其斜揹袋搜出2支鐳射筆、2支電筒、54粒波子和1條繩等物品，並控他管有攻擊性武器罪。

被告稱理大內拾獲鐳射筆

主任裁判官嚴舜儀今索取報告後，指在被告袋內搜出的兩支鐳射筆，其中一枝操作正常，並屬3B級別，另一支操作不正常則未予起訴。辯方解釋，被告發現鐳射筆操作不正常後，在理大拾獲另一支，其餘物品則是被告帶入理大。

用具在教雜耍及煮食時使用

嚴官又問及被告攜帶波子等物品的用途為何，稱就算不與彈叉使用，有人追截時放置地上可造成阻礙，而摺刀放在褲袋是伸手可及的位置。辯方指，被告任職導師，鐳射筆、波子和繩子是用來教魔術雜耍，摺刀曾在煮食時使用。他強調，當時摺刀刀鋒並非外露，也不是拿在手上。被告離開理大遇上緊急情況時，或會使用摺刀和鐳射筆。

被告無家庭溫暖孤苦無依

辯方又指，被告沒有家庭溫暖，孤苦無依，在社會生存並不容易，已深切感到後悔，望法庭從輕發落。

嚴官判刑時提到，辯方呈上多封求情信可見被告在破碎家庭成長，但離開學校後有一定工作和社會能力，朋輩對他有正面評價，認為被告以前診斷患上讀寫障礙和過度活躍症與本案無關。她接納辯方求情指，被告帶摺刀入理大時沒有用作武器的意圖，但離開時有相關意圖，她表示案發理大情況混亂，物品潛在人身傷害風險非常之高。嚴官以12個月為量刑起點，因被告認罪扣減三分一刑期，指案件涉及重大公眾利益，求情並不作減刑因素，判處被告監禁8個月。

案件編號：KCCC2795/2019