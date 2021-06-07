港台頭條新聞被評污衊警方　工會指用錯標準　諷刺節目應較大容忍

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-07 20:20

香港電台節目《頭條新聞》去年有數集內容被指諷刺警方，遭通訊局裁定污衊和侮辱警方等投訴成立，向港台發警告。香港電台節目製作人員工會和香港記者協會申請司覆核，要求推翻通訊局決定，案件今(7日)在高等法院審理。申請人指，《頭條新聞》為諷刺時弊的節目，對此類節目應有較大的容忍度，惟通訊局以錯誤的標準處理投訴。申請人又指，節目內容沒有污衊和侮辱警方，即使其中一集的主持人身穿類似警員制服，從垃圾桶出現，強調只是開玩笑，又指兒童節目《芝麻街》的角色Oscar，亦常在垃圾桶出現。

認為通訊局用錯誤標準處理投訴

申請人為港台節目製作人員工會和香港記者協會，答辯人為通訊局。

代表申請人的律師陳詞時強調並非質疑通訊局的獨立性，但指局方錯誤詮釋及應用《電視節目守則》，把《頭條新聞》歸類為個人意見節目，以錯誤的標準處理投訴。

諷刺時弊節目應享較大容忍度

律師強調，個人意見節目要求對準確和公平等，有極高要求。但《頭條新聞》卻是諷刺時弊的節目，以誇張和滑稽方式反映公眾的意見，或開玩笑以娛樂觀眾，但未有人會視所有內容為事實，故對此類節目，應有較大的容忍度，認為局方以錯誤的標準看待《頭條新聞》，會限制言論自由。

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芝麻街也有角色常在垃圾桶出現

對於通訊局裁定內容污衊和侮辱警方，申請人卻指相關內容未有煽動他人憎恨警方，並指「驚方訊息」中，主持人王喜雖身穿類似警員制服，並從垃圾桶出現，但他出現之處清潔。若要嘲笑警方，主持人可在堆填區出現，而且兒童節目《芝麻街》的角色Oscar，亦常在垃圾桶出現。

曾聯絡警方未獲回應

律師又強調，《頭條新聞》的製作人在節目內容播出後，曾聯絡警方，但對方未有回應。對涉及資料失實的說法，指警方的防護裝備較醫護人員更充足，申請人強調當時確有相關報道。

案件明續。

案件編號：HCAL1658/2020