消息稱香港航空停飛A320機隊兼大裁員逾千人　港航：將精簡架構

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-08 12:02

《香港01》獲悉，曾於疫情期間兩度裁員的香港航空，將會推出「救亡方案」。據了解，港航將會暫停營運A320機一年，佔該公司機隊約三分之一，另來往上海航班亦將會削減至每星期一班。管理層亦正研判另一「節流」可行方案，或考慮再向員工「開刀」，料裁減總體員工一半人手，即約1000人。消息人士透露，港航仍未就此「拍板」，最快本周內有定案。 港航人事部昨向內部發信，指公司業務受疫情打擊，目前的營運規模不具可持續性，「預告」將整合內部架構及人手。 港航回覆《香港01》查詢時承認，將有必要進行內部重組，「以達致更精簡及更具效率的架構」，並將在未來數天向員工公佈有關詳情。

《香港01》獲悉，香港航空將擬大裁員。（資料圖片）

全球疫情持續，航空業冰封，香港航空去年於2月及12月兩度裁員，合共解僱650人。港航於疫情期間，已要求員工自願放取無薪假，以期壓縮營運成本，亦有申請「保就業」計劃救亡，兩期合共領取15.4億元補助，當時承諾受薪僱員人數均為2940人。

消息人士昨向《香港01》透露，港航擬將A320機隊暫停營運一年，另由本港來往上海航班，亦將削減至每星期一班。根據資料，港航現時擁有32架飛機，其中A320客機共佔12架，屬港航機隊中最多。港航管理層亦打算精簡人手，正研究裁員可行性，大方向是縮減全體員工一半。倘最終成事，按「保就業」受薪人數計算，料有逾千名員工飯碗不保。據悉，港航管理層最快在本周內拍板，決定約千員工的命運。

▼港航A320客機將停運一年▼

大裁員報道出街後，港航內部人心惶惶，港航人力資源及行政部昨向員工發信交代，指公司業務在過去一年受到打擊，雖嘗試振興業務，惟可預視通關速度緩慢，遂再復失敗。



信件又指，公司已多管齊下開源節流，但對比起現時的營運規模，公司架構過於龐大，長遠而言並不具可持續性，揚言正探討內部重整的新人力資源方案，又呼籲員工保持冷靜，稍安毋躁，靜待新計劃公布。

《香港01》獲悉，曾於疫情期間兩度裁員的香港航空，將會推出「救亡方案」。(資料圖片)

港航企業事務及發展總監莊偉祺今年3月接受專訪時曾明言，公司暫無裁員打算，傾向維持現有人手，迎接「復飛」目標，惟言猶在耳，港航事隔3個月已旋即再派「大信封」。

港航回覆《香港01》查詢時指，為確保香港航空在充滿挑戰的未來作好準備，有必要進行內部重組，以達致更精簡及更具效率的架構，並會在未來數天向員工公佈有關詳情。