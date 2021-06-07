消息：港航推救亡方案　停運A320機隊一年　或裁減一半員工逾千人

撰文： 鍾妍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-07 16:47

《香港01》獲悉，曾於疫情期間兩度裁員的香港航空，將會推出「救亡方案」。據了解，港航將會暫停營運A320機一年，佔該公司機隊約三分之一，另來往上海航班亦將會削減至每星期一班。 消息指，管理層現正研判另一「節流」可行方案，或考慮再向員工「開刀」，料裁減總體員工一半人手，即約1000人。消息人士透露，港航仍未就此「拍板」，最快本周內有定案。 港航企業事務及發展總監莊偉祺今年3月接受專訪時曾明言，公司暫無裁員打算，傾向維持現有人手，迎接「復飛」目標。言猶在耳，港航事隔3個月已旋即再派「大信封」。《香港01》已向港航作出查詢，正待回覆。

港航發言人表示，由於新型冠狀病毒疫情持續影響其業務，今天（11日）有大約250名香港航空機艙服務員被裁減。（資料圖片）

全球疫情持續，航空業冰封，香港航空去年於2月及12月兩度裁員，合共解僱650人。港航於疫情期間，已要求員工自願放取無薪假，以期壓縮營運成本，亦有申請「保就業」計劃救亡，兩期合共領取15.4億元補助，當時承諾受薪僱員人數均為2940人。

A320客機全面停飛

根據資料，港航現時擁有32架飛機，其中A320客機共佔12架，屬港航機隊中最多，但有別於其餘客機型號，A320載客量少於200人，其中一款更屬全經濟客艙。消息人士向《香港01》透露，港航擬將A320機隊暫停營運一年，另由本港來往上海航班，亦將削減至每星期一班。

▼港航A320客機將停運一年▼

或裁一半員工

消息又指，港航管理層亦打算精簡人手，正研究裁員可行性，大方向是縮減全體員工一半。倘最終成事，按「保就業」受薪人數計算，料有逾千名員工飯碗不保。據悉，港航管理層最快在本周內拍板，決定約千員工的命運。消息人士又指，港航於2020年僅得70萬客量，而今年首3個月更只有約7700客量。

《香港01》獲悉，曾於疫情期間兩度裁員的香港航空，將會推出「救亡方案」。(資料圖片)

三月曾稱無意裁員

港航企業事務及發展總監莊偉祺本年3月接受《香港01》專訪時指，將鼓勵前線同事接種疫苗，冀為今年6月後「復飛」目標做好準備。他當時明言，公司暫無計劃進一步裁員，傾向維持現有人手，並通過無薪假措施來控制成本，「我哋冇可能將人手減到好少，否則到復甦果時，就會請唔切人！」