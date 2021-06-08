外媒：港大研究生舉報兩教職員涉違國安法　多名教授批校方支援少

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-08 13:59

《港區國安法》實施後一年，大學學術自由及院校自主情況備受關注。美國雜誌《大西洋》日前報道，引述多個消息指，港大有一位研究生舉報校內兩位大學教職員，校內一批學者上月閉門討論，認為在《國安法》下，大學對教職員支援甚少，對此感到絕望與恐懼。

美國雜誌《大西洋》日前報道，引述多個消息指，港大有一位研究生舉報校內兩位大學教職員。（資料圖）

多個港大學者開閉門會 感絕望及恐懼

根據《大西洋》的報道，引述多個消息指，一位港大研究生用國安法舉報熱線兩位大學教職員。報道形容，事件反映不只警方或政府打壓大學自由，甚至大學人員及學生。

報道指，上個月港大一批學者聚集在港大賽馬會教學樓三樓，閉門討論有關國安法實施後對教研影響。報道接觸到數名出席會議的學者，透露會上討論港大會否為被控違反《國安法》的學者提供支援、有學生向教授舉報如何處理、以及強迫教授涉國安法的內容。

在討論接近完結之際，有多位教員情緒表現激動，談及過往如何向大學貢獻專業，如今卻感到被遺棄，無法得到校方支援。報道引述一位教授稱，一眾大學人員認為，「傷心」及「失望」的形容詞，也難以形容現場絕望及恐懼的氣氛。

有中大教員稱，對於校長段崇智參與國安法聯署聲明感到驚訝。（資料圖片）

段崇智去年聯署撐國安法 有教員稱感驚訝

報道再訪問來自四間大學的10個現任及前任大學成員，他們均關注國安法下，學術自由及自我審查、員工招聘及留任政策和學生福祉。他們指，大學對學生及教員的支援甚少，惶論有大學機構及教員遭到議員及官媒針對。有浸大學者稱，一眾教員只是討論，但無法有答案。

五間大學校長去年發聲明稱理解訂立國安法。有一位中大助理學者表示，對於校長段崇智參與聯署聲明感到驚訝，認為是對內發出清楚的訊息，「不容爭辯，（校方）我們不會在意。」報道又引述，中大及港大發言人均拒絕回應事件。

中大早前與學生會「割席」，學生會前會長林睿睎表示，二月時中大書院辨論比賽否決一條有關抗爭策略的辯題，原因是擔心違反國安法。

中大社會科學系主任今年就國安法系列講座發電郵，但內容附有「奇怪」的免責聲明，稱大學不會姑息違法的行為。該中大的助理學者認為，此舉動似乎提醒大家，可以談及國安法，但不能批評討論。受訪的教員均指，不清楚大學對推廣國安法的要求，認為大學不太傾向以「毋須學分」的課堂處理。