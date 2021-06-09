QS大學排名｜中大理大全球排名升　港大遜北大清華　其餘4校齊跌

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-09 04:01

世界高等教育研究機構（QS）公布2022世界大學排名。美國麻省理工學院（MIT）連續第10年世界第一，英國牛津大學緊隨其後，美國史丹福大學及英國劍橋大學則並排第三。 本港共有七間大學上榜，香港大學繼續為七大之首，全球排名被北京大學超越，在亞洲排名跌兩位。至於香港科技大學、城市大學、浸會大學及嶺南大學全球排名均有所下跌。 至於香港中文大學及香港理工大學排名則有所上升，中大升4位排全球39；理大則全球排名66，為該校有紀錄以來最佳成績。城大表示，逾140位城大教研人員被列為全球排名前2%科學家，另一方面，相信香港的環境，對大學的學術聲譽排名有一定影響。

▼QS 2022世界大學排名（本港七間院校由低至高名次）▼

QS是次的世界大學排名，採用了六個指標，包括學術聲譽（40%）、僱主評價（10%）、論文引用率（20%）、師生比（20%）、國際學院佔比（5%）、國際學生佔比（5%）。

世界高等教育研究機構（QS）公布2022世界大學排名，圖為全球首十院校。（香港01製圖）

麻省理工學院MIT稱霸十年

麻省理工大學連續第十年獲得世界第一。牛津大學則在2006年之後首次上升到世界第二，而斯坦福大學及劍橋大學則並列第三。由於北京大學排名上升至第18位，連排第17位的清華大學，首次有兩間內地大學同時擠身QS世界大學排名首20位。

本港共有七間大學上榜，當中四間排名較去年遜色，科大跌七位至全球34，城大跌五位至第53，浸大由第264位跌至第287位；嶺大則由全球571至580的組別，跌了一個組別，至581至590組別。

理大排名創新高 中大升四位

香港大學力保全球第22位，卻被北京大學及新加坡國立大學超越，在亞洲排名跌兩位至第五。至於中大與理大排名有所提升，中大上升四位至全球43；理大更升至有史以來最好的全球66。

世界高等教育研究機構（QS）公布2022世界大學排名。圖為亞洲首十院校。（香港01製圖）

港大科大學術聲譽、僱主評價評分跌

QS發言人Jack Moran形容，雖然多間香港院校排名下跌，但整體仍屬世界級優秀大學群體。他指出，科大及城大排名下跌與科研表現及學術聲譽指標有細微改變有關，而按教師規模調整後，兩校科研成績均保持全球前40名；至於浸大及嶺大則因科研表現明顯下降，幸兩校畢業生在僱主界認可度不俗。

本港上榜的7間大學中，有5間院校的畢業生僱員評價中表現持續良好。惟港大及科大在學術聲譽及僱主評價排名均較去年下跌。

世界高等教育研究機構（QS）公布2022世界大學排名。圖為上榜的本港院校。（香港01製圖）

中大：續追教研卓越 貢獻香港、內地及鄰近地區

被問到學術聲譽及僱主評價排名下跌，與反修例運動或港版國安法通過是否有關時，港大並未直接回應，但重申港大致力在教研及知識交流等方面力求卓越，確信未來願景藍圖可提升港大的國際聲譽。科大則表示，一向視排名為參考，將不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。

至於中大則認為不同排行榜評分準則及排名結果不一，未來將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。

嶺大副校長莫家豪對嶺大在多個指標有進步感高興，認為嶺大國際師資比全球排名33是學術界對嶺大致力國際化的肯定，未來將進一步與本地及海外頂尖大學開展更多研究及學術合作，增強學生學習和研究影響力。

浸大表示，一向留意大學排名結果，作為持續提升教研水平的參考，重申浸大教研並重，希望為社會培育人才，在國際化氛圍中發揮學術卓越。

城大：香港環境對學術聲譽排名有一定影響

城大表示，該校在過去十年是全球發展最迅速的大學之一，在QS排名榜中，連續兩年被評為全球排名前4%的大學；在「論文引用數量」持續表現出色，今年獲得96.5分高分，城大學者在2017至2021年間「論文引用數量」的五年平均值，也是全港第一。

城大稱在史丹福大學最新公佈的排名指標中，逾140位城大教研人員被列為全球排名前2%科學家，均反映大學極高的學術水平及卓越研究成就；另一方面，相信香港的環境對大學的學術聲譽排名有一定影響。