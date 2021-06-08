涉製作及派發港獨傳單　兩男女被控串謀製作煽動刊物　還柙候訊

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-08 17:55

兩名男女涉於去年串謀製作及派發涉港獨的傳單，因而被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，案件今日（8日）在西九龍裁判法院提堂。控方甫開庭便表明，本案涉危害國安元素，因此認為今日聆訊適合由國安法指定法官處理，處理案件的指定法官蘇惠德最終決定不批准兩名被告保釋，案件則押後至8月4日再訊，以便警方作進一步調查。

兩名被告：女被告曹雪芯（45歲，香港專業教育學院文員）及17歲黃姓中四男生。二人被控於去年5月至12月11日期間，串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖激起香港居民企圖不循合法途徑促使改變在香港依法制定的事項，或慫使他人不守法、不服從合法命令的刊物。

控方指案件涉危害國安元素

控方指，由於本案涉及危害國家安全元素，因此認為今日的聆訊適合由國安法指定法官處理。控方接著要求押後案件，以便警方作進一步調查，包括檢驗首被告的3部手機、辦公室電腦及次被告的2部手機。

雖然辯方申請保釋，但控方表明反對，處理本案的國安法指定法官蘇惠德經考慮後，拒批二人保釋，二人須還押候訊。次被告保留每8日覆核保釋的權利，其保釋覆核聆訊會於本月15日進行。

案件編號：WKCC2219/2021