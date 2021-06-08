八達通撥100萬助小店轉型　獲選者將安排宣傳推廣、送藍芽收款機

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-08 19:14

政府派發電子消費券的日子漸近，4間電子營辦商亦不斷推出優惠以吸引市民及商戶。八達通今日（8日）亦推出新計劃，協助社區中的鄰里小店轉型。計劃首階段將選出108間小店，安排媒體市場推廣公司協助，並派發8,000元以加強推廣及廣告銷售，另又會免安裝費及手續費的藍芽收款機。而八達通將於6月中旬在專頁舉行活動，讓市民推薦心宜的特色小店。

李玉兒表示，現時已挑選「周記醬料」、「巧佳小巴用品」，為最早協助的兩間特色小店。（歐嘉樂攝）

首階段選出108間小店協助轉型

疫情期間街坊小店經營尤其困難，八達通公司指，將投放逾100萬元推出「一嘟撐里」小店推廣計劃。計劃首階段將在全港18區中，選出108間小店，期望能協助具香港情懷及文化價值的傳統老店，具人情味的手工藝小店、價廉物美的特色店舖等。

屆時，八達通將安排媒體市場推廣公司，協助小店開設網上平台，包括於Facebook、Instagram等開設商業帳戶，制訂網絡宣傳策略。而每間受資助小店，將獲8,000元以加強推廣及廣告銷售，以獲更高的曝光率。此外，小店亦會獲發免安裝費的八達通藍芽收款機，於政府派發消費券期間亦免手續費，並可隨時捨棄不用。

市民可於6月中在八達通專頁推薦小店

八達通指，將於6月中旬在專頁舉行「一嘟撐里—推薦小店」活動，讓市民推薦特色小店，並設有3個甄選條件，包括：1）營運逾1年、不多於3間分店及50名員工；2）為香港註冊小店及品牌；3）具有特色如歷史、獨特故事、港人回憶等。至於結果將於7月至9月期間公布。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，將視乎大眾反應考慮「加碼」，協助更多小店。現時已優先挑選逾60年歷史的「周記醬料」、具香港特色的「巧佳小巴用品」，為最早協助的兩間特色小店。

八達通營業及市務總監李玉兒。 （右）（歐嘉樂攝）

李指，周記醬料店符合甄選條件，因原材料價格及租金的上升，經營愈漸困難尋求轉型。而巧佳小巴用品的老闆自1978年起，為小巴寫水牌逾50年，其售賣的鎖匙扣及紀念品，亦充滿本地特色。