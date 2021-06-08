消費券優惠大全　八達通吸客用App狂送錢　WeChat推呼朋引伴獎賞

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府派發電子消費券的日子漸近，財政司司長陳茂波昨日（7日）公布，現時準備工作已進入最後階段，暫本月下旬公布詳情，包括登記手續及發放安排。消息指最快7月4日起接受登記。 其實自5月初開始，4間電子支付營辦商已使用渾身解數吸客，就各自的特長不斷推出優惠。當中以八達通及WeChat Pay HK推出的優惠最多，例如八達通主攻增值及轉帳優惠、WeChat Pay HK的重心則放在街市及早鳥優惠。下文將連同AlipayHK及Tag & Go，逐一介紹其6月的最新優惠。

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八達通︰實體八達通卡移至iPhone登記並消費 送100元增值額

八達通早前於6月1日公布，由即日起至8月31日，新客戶將實體八達通卡轉移至iPhone或Apple Watch，於登記消費一次，便可獲迎新優惠100元增值額。同時iPhone或Apple Watch的新八達通，若以Apple Pay、八達通銀包或「轉數快」，支付八達通的儲值額及按金，亦可獲50元增值額。

此外，八達通亦再度公布，由即日起至7月31日，透過八達通App成功設立銀行轉賬（轉數快），並完成至少一單100元或以上的八達通增值交易，則可獲30元八達通銀包獎賞。不過需注意的是，該優惠名額僅得40,000個，優惠送完即止。

至於舊有iPhone及Apple Watch內的八達通的增值推廣，即透過中銀信用卡、DBS信用卡、恒生銀聯提款卡、滙豐信用卡、Mox Credit等增值，其優惠期為6月14日至8月31日不等。

AlipayHK︰向指定用戶轉賬可獲取20元禮券

至於AlipayHK亦於6月2日公布，由即日起至6月30日，若用戶向指定用戶轉賬至少5元，便可獲取20元禮券，轉帳金額愈多，最高可獲400元的獎賞。指定用戶包括新用戶及特選用戶，即未曾以AlipayHK完成付款、繳費、轉賬、派利是或匯款；或於過去1年未曾以AlipayHK成功付款的用戶。

WeChat Pay HK︰「消費券資訊早鳥訂閱有賞」 每邀請一人獲20元加碼賞

WeChat Pay HK亦於6月1日公布，由即日起至9月1日，任何已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的用戶，若進入「邀請親友消費券齊齊加碼」的活動頁面，可透過多種方式邀請親友參與活動。當親友完成訂閱後，並選用WeChat Pay HK登記和成功收取消費券，即屬邀請成功。用戶每成功邀請一名親友，可獲20元加碼賞，每位用戶於推廣期間最多可邀請250人，即最高價值5,000元的加碼賞。

此外，WeChat Pay HK亦提升「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的獎賞，用戶只須在推廣期內，利用WeChat掃瞄活動的推廣海報，進入活動頁面，並填寫手提電話號碼驗證，完成後即訂閱與消費券相關的資訊，並可獲12元電子現金券。參與商戶共有40家，包括7-Eleven、新鴻基地產旗下商場、SaSa等 。

WeChat Pay HK亦於本周一（7日）透露，將推出全新優惠政策，承諾將消費券計劃所得的額外收益，全數反饋給用戶或商戶。例如將與Visa合作，計劃為透過使用Visa支付的用戶，提供一系列優惠，詳情將於稍後公布。

Tap & Go︰訂購MY FLORAL LETTER送花服務享七折

Tap & Go繼咖啡店、大家樂後，這一次與網上花店合作，由即日至12月31日，以Tap & Go「拍住賞」Mastercard卡於MY FLORAL LETTER訂購定期送花服務，付款時輸入優惠碼「MCD30MFL」，首次花材送遞可享七折優惠，讓用戶安坐家中學習插花。