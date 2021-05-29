消費券｜平台搶客　WeChat Pay買餸慳35元　八達通買月票送20元券

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-29 12:00

自政府公布派發電子消費券後，4間電子支付營辦商已使用渾身解數，就各自的特長不斷推出優惠。不過消費券即將在暑假期間接受登記，時日無多，營辦商之間的競爭亦愈加激烈，近期幾乎每周於Facebook專頁「浪接浪」，推出優惠積極搶客。 例如，八達通推出購「全月通加強版」送7-Eleven現金券20元；AlipayHK推出「勁賞掃」優惠，到百佳買滿80元即減8元；WeChat Pay HK夥拍「香港街市」推出35元電子優惠券，以及街市專屬印花；Tap & Go則推出FILA指定分店七折優惠。相信各種優惠已讓人眼花撩亂，下文將逐一介紹它們的最新優惠。

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八達通︰首次以App買「全月通加強版」送7-Eleven現金券20元

繼早前的增值優惠後，八達通於周二（27日）推出最新優惠，若用戶首次以八達通App付款購買港鐵6月或7月的「全月通加強版」，即送7-Eleven便利店20元電子現金券一張，更同時可賺取MTR分。翻查資料，「全月通加強版」共有5條新界或離島至市區路線可供選擇，乘客除了在該月份內無限次往來指定車站外，其他車站亦可享75折車費。

AlipayHK︰百佳買滿80元減8元、「勁賞掃」優惠擴展至所有收款商戶

至於AlipayHK攻勢更為猛烈，除了早前的易乘碼優惠外，亦分別於本月20及24日公布5月最新優惠。其中，AlipayHK更新「勁賞掃」優惠，掃瞄二維碼後買滿10元即減2元。而該優惠更由過往的指定商戶，所有接受AlipayHK收款的商戶均適用。而每名用戶每月最多可領3次「勁賞掃」優惠。

不過特定商戶的優惠更豐富，若用戶在百佳分店掃描「勁賞掃」二維碼，即獲百佳優惠禮券。用戶可於周三領取買滿80元減8元嘅禮券，或於其他日子領取買滿80元減4元的禮券。而每名用戶每月最多可獲1次百佳優惠禮券優惠。

除此以外，AlipayHK與信和集團於本周三（26日）宣布達成戰略合作，信和旗下商場將與AlipayHK推出總值數百萬元的獨家優惠現金券，用戶可將商場優惠券與政府消費券一同使用。

WeChat Pay HK︰夥拍「香港街市」推35元優惠券、街市專屬印花

WeChat Pay HK亦繼續推出優惠吸客，並在「街市碼上餸」的基礎下，夥拍建華集團（即「香港街市」）推出兩個優惠。首先，用戶於「香港街市」透過WeChat掃描二維碼訂閱消費券資訊，即送兩張6元的電子現金券，消費滿20元可使用1張。該活動將於6月1日起直至政府消費券接受登記前一天。

第二，用戶在「街市碼上餸」活動頁面即可領取「街市專屬券禮包」，內有「香港街市」電子現金券1張，消費滿40即減20元。而用戶在使用後，更可解鎖10元及5元電子現金券，即3次解鎖合共獲35元優惠。

而在「香港街市」消費滿10元，亦可獲「街市專屬」電子印花1個，每2個印花可兌換5元街市專屬電子現金券，消費滿10元便可使用。當用戶消費高於10元達5次，則有機會換領禮品一份。該活動期將於6月30日完結。

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Tap & Go︰FILA指定分店享七折

而Tap & Go一直與不同品牌的專門店合作，繼早前與本地小店合作推出優惠後，亦於本周二（25日）公布最新優惠。由即日起至5月31日，於香港FILA指定分店以Tap & Go銀聯卡購買指定貨品，將享有七折優惠。至於Tap & Go大家樂消費滿35元減8元的優惠，亦同於5月31日即將屆滿。