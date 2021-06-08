女律師涉踢警員落車　事主身形魁梧手有扶持　官指證供矛盾裁罪脫

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-08 18:50

女律師被指前年與的士司機因車資起爭執，警員介入後，拒絕與警員合作兼躺地，又指控警員打人、強姦等，更踢警員出警車。被控阻差辦公及襲警罪。案件今日（8日）在西九龍法院裁決，裁判官指的士司機與部份警員的證供與涉案片段出現矛盾，又指女律師身高只有1.5米，但受襲警員身形魁梧，遇襲時雙腳踏警車，手亦有扶持，質疑女律師如何能踢跌警員，裁定她全部罪名不成立，當庭釋放。

女被告陳綺玲（56歲）被控在2019年9月3日，在旺角太子道西與園藝街交界，阻撓及襲擊警員鄭則安。

指被告曾不合作兼躺地

控方案情指，女被告當日乘的士打算去旺角警署，但途中遇上警方封路，她與的士司機因車資起爭執，警員介入事件後，她不合作兼躺在地上，又指控警員打人、強姦、非禮，後來更將一名警員從警車踢倒在地上。

覺的士司機或杜撰事件

裁判官分析證供指，的士司機與部份警員的證供與涉案片段，出現衝突及矛盾。再者，受襲警員指稱被踢時，雙腳踏著警車，亦手扶警車，有達3點支撐，而被告身高只有1.5米，質疑被告如何將身形魁梧的警員踢起，又認為的士司機或杜撰事件，故裁定被告兩項罪名不成立。

案件編號：WKCC626/2020