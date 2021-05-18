男子欲助示威者逃走撲向警員　認暴動及襲警等罪　判囚28月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-18 15:29

前年12月中環愛丁堡廣場舉辦「聲援維吾爾族人權」集會，期間有人扯下國旗及襲警，22歲無業青年涉跳向警長，企圖將對方撲在地上，以協助被警員制服在地上的人士逃走。青年今日（18日）承認暴動及襲警罪，法官認為事件不涉預謀，涉案警員只受輕傷，雖然其行為涉助示威者逃走，但相信他是一時衝動犯案，判被告入獄28個月。

案涉3被告1人認罪

3名被告：陸家裕、梁嘉偉及蕭子峰。22歲梁嘉偉承認於2019年12月22日在中環愛丁堡廣場參與暴動及襲擊一名警長；其餘兩人否認控罪，案件會於明年3月14日進行審訊。

辯方求情指，梁現已感到後悔，事後主動向信義會求助，參與有關守法意識的輔導，望法庭考慮到案件不涉預謀、規模不大、警員傷勢不嚴重等情況，予以輕判。

屬突發事件規模小

法官李俊文判刑指，本案屬突發事件，規模較小，只有約50人，而且發生在周日的中環，對公眾及交通的滋擾甚少，而且梁的行為只持續少於1分鐘，暴動中沒有人擲汽油彈、磚頭等，涉事警員也只受輕傷。

未有鼓吹煽動行為

雖然梁涉助示威者逃走，但他沒有作帶頭、鼓吹、煽動行為，角色非主導性質，相信他只是一時衝動犯案，而且梁尚算年輕，事後主動尋求社工協助，故判他囚28個月。

案情指，2019年12月22日「學生歷量」在中環愛丁堡廣場舉行集會，目的為引起公眾對西藏維吾爾族人權問題的關注，集會獲發不反對通知書。

2019年12月22日在愛丁堡廣場的集會演變成警民衝突。(詳看下圖)

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當日有示威者扯下國旗

期間，有示威者從大會堂外旗桿扯下國旗，拋在地上，該示威者後來逃去，警方檢回國旗並打算離開現場時，遭示威者包圍，其中一人推警員及試圖逃走，但被警員制服。及後大批包括梁在內的示威者向警方擲物，並襲擊及包圍警方。

有人因協助涉襲警的男子逃走，因而被警方制服在地，梁遂跳向一名警長，欲將對方撲倒在地，圖協助該人逃走，梁因而被捕。事件令多名警員擦傷、手部腫痛。

案件編號：DCCC665、667/2020