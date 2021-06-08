恒大可頒授榮譽博士學位　與其他大學看齊　以表彰社會傑出人士

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-08 21:34

教育局向立法會提交文件，公布政府批准明愛專上學院、宏恩基督教學院、香港恒生大學、香港樹仁大學及香港伍倫貢學院，就部分課程頒授學位資格。其中恒大可頒授榮譽博士學位，與本港所有其他大學的做法一致，讓其可表彰對恒大、其所屬專業領域以至社會有重大貢獻的社會傑出人士。

恒大日後可頒授榮譽博士學位，與本港所有其他大學的做法一致，讓其可表彰對恒大、其所屬專業領域以至社會有重大貢獻的社會傑出人士。（恒大校網圖片）

譽社博士學位無須評審局評審

行政會議今建議、行政長官指令批准，恒大可頒授榮譽人文學博士、榮譽法學博士、榮譽文學博士、榮譽科學博士及榮譽社會科學博士。由於這些學位屬榮譽性質，而非基於特定學術課程，故無須評審局進行評審。

恒大另可就應用計算學（榮譽）科學學士課程、哲學、政治與經濟（榮譽）社會科學學士課程、心理學（榮譽）文學士課程、商業管理碩士課程、數據科學及人工智能理學碩士課程及環球英語文學及文化研究文學碩士課程頒授學位。

仁大、明愛、宏恩、伍倫貢學院均有課程獲批

此外，樹仁大學就媒體設計與虛擬實境科技（榮譽）文學士課程頒授學位；明愛專上學院就企業管治碩士課程頒授學位；宏恩基督教學院就基督教事工榮譽學士課程頒授學位；伍倫貢學院可銀行及金融科技學士（榮譽）課程、市場及供應鏈管理學士（榮譽）課程，以及人工智能（榮譽）理學士課程頒授學位。上述擬開辦的課程已通過評審局的課程評審或學科範圍評審，五所院校均計劃於2021／22學年推出擬議的課程。