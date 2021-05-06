恒大：IT系統分析大學生月薪近1.9萬　專家料未來各行起薪差距大

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-06 21:37

疫情下不少市民轉用網購，開發應用程式、分析大數據的人才更搶手。香港恒生大學稱，該校2020年畢業生求職調查可見，從事資訊科技及系統分析的畢業生，入職平均薪酬逾18,800 元，按年升逾7%。 曾任跨國企業人力資源管理人員的嶺大研究生院副院長林敬新指出，疫下程式設計、AI及分析大數據的人才需求殷切，相關行業發展迅速，相信有關畢業生工資水平不會大跌，今年畢業生的入職月薪仍可維持17,000至19,000元水平；而疫情下多個本港傳統經濟支柱行業受創，料不同行業的大學畢業生薪酬水平差異會較以往更大。

林敬新指，社會對程式設計、AI、分析大數據（尤其健康數據）及風險管理的人才需求殷切，多個行業亦希望聘用有關人材，預計來年新入職人工薪酬仍然可觀。

分析大數據人材搶手 料來年新入職畢業生月薪至少1.7萬

林敬新解釋，社會對程式設計、AI、分析大數據（尤其健康數據）及風險管理的人才需求殷切，多個行業亦希望聘用有關人材，預計來年新入職人工薪酬仍然可觀，月薪水平可維持17,000至19,000元。

恒大決策科學學院院長梁志堅亦認為，消費者需求主導商業生態圈，可分析海量資訊的大數據人才，可協助產品服務提供者更貼近市場，作出獲更大利益的商業決策，預計供應鏈管理、數據科學及管理科學的人才發展前景樂觀。

香港恒生大學決策科學學院院長梁志堅（中）、副院長鄧文禮（左）及副院長黃惠虹對供應鏈管理、數據科學及管理科學的人才發展前景充滿信心。（受訪者提供）

恒大畢業生入職月薪近1.9萬、按年升7%

香港恒生大學2020年畢業生求職調查顯示，從事資訊科技及系統分析行業的畢業生，入職平均薪酬逾18,800元，按年升逾7%。畢業於恒大供應鏈管理工商管理學士的徐詠童，早前獲資訊科技公司聘用，負責分析客戶使用資訊科技的種類及頻率，收入逾20,000元。她指，疫情下社會對科技產品及服務需求大增，包括網絡會議支援和數據分析軟件等。

恒大決策科學學院副院長黃惠虹表示，學院會定期審視課程，微調及加入熱門題材，涵蓋冷凍鏈等高增值物流管理、金融科技、數據挖掘、機械學習及物聯網知識，助學生緊貼全球社會環境變遷。

新冠肺炎疫情下，本港失業率一路上升至7.2%，創下17年最高紀錄。（資料圖片）

林敬新：大灣區青年就業計劃可「撐住」平均入職薪酬

宏觀而言，林敬新認為，酒店、旅遊及金融等行業仍深受疫情打擊，資訊科技支援及硬件等行業亦難在短期內好轉，惟受惠於政府推出的「大灣區青年就業計劃」（鼓勵本地畢業生到大灣區內地城市工作，月薪底價達18,000元），他預計去年及今年畢業生入職中位數不會大跌，只是各行業的薪酬會存在頗大差異。

他建議政府，若想鼓勵年輕人到大灣區就業，應設企業開招聘會及簡介會，向年輕人講解內地生活、交通及稅務等事宜。