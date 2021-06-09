梁子超倡為抵港者檢疫初後期驗抗體兩次　惟屬輔助措施難滴水不漏

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-09 09:38

新冠肺炎疫情持續，早前居於天水圍的三母女相繼染疫，並驗出帶有變種病毒。為防走漏入境個案，當局指將為檢疫人士或入境者檢驗抗體，正研究檢驗地點及測試方法。 呼吸系統專科醫生梁子超今日（9日）在港台節目《千禧年代》指，建議應於檢疫期初期及後期分別作抗體測試，若初期抗體檢驗為陰性，而後期驗出有抗體，則要視作確診個案送院。不過，他指檢驗抗體只為輔助措施，不能夠做到滴水不漏。

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呼吸系統專科醫生梁子超指，部份個案的病毒分布不平均，導致有假陰性情況，而檢驗抗體可減少假陰性情況出現；此外，亦可有助找出於高風險地區入境、並曾於當地感染的人士。不過，他指抗體檢驗有限制，如一般抗體測試的試劑不能分辨個案屬早前感染病毒或因接種疫苗而有抗體，同時料有不少從高風險地區入境人士會驗出抗體陽性個案，認為政府需要研究如何處理這些個案。

他建議，應於檢疫初期及後期作抗體測試，若初期檢測為陰性，而後期測試為陽性，則要視作確診個案送院，以減低在社區傳播風險；亦要重覆為他們檢測看其抗體分布，以分辨出為曾經確診或因疫苗有抗體。不過他指，檢驗抗體只為輔助措施，是「補漏」的一小步，不能夠做到滴水不漏。

至於檢驗抗體方法，他指於檢疫酒店或機場做亦可，不過要注意若以抽血方式檢驗，入境人士難在機場等候，或有交叉感染風險。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

香港醫務化驗所總會主席李偉振於同一節目上指， 驗抗體有限制，不能夠分辨出感染時間，加上病毒在人體內有潛伏期，會否出現「復陽」或何時「復陽」視乎病人身體情況、外在因素等。

他又指出，若以抽血驗抗體的準確度較高，但由於一般市民普遍抗拒抽血，加上部份人較難成功抽血，因此對檢驗人手的要求會較高。而「篤手指」的快速測試方法雖較容易做，但檢測質量難有保證，包括試劑盒的質素、檢測量等亦有影響。

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