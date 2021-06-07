染變種病毒少女曾去無牌補習社學生須隔離　至少3間屯門中學停課

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-07 16:37

確診感染英國變種病毒的17歲女學生，五月中曾到過屯門一間無牌補習社，六名補習社學生被列作緊密接觸者，須檢疫21日。 其中，有三位「緊密接觸者」來自屯門區中學，分別是妙法寺劉金龍中學、屯門官立中學及仁濟醫院第二中學。相關學校自上周六起停課三日全面清潔及消毒，明日將恢復上課。

涉事屯門區中學須停課三日 明日復課

感染英國變種病毒的17歲女學生，曾在5月16、23、30日到過德榮工業大廈15樓306室補習，有六名補習社學生被列緊密接觸者，須檢疫隔離21日。教育局曾指出，上址補習社涉無牌經營。據知，有三位需檢疫隔離學生來自屯門區中學，包括妙法寺劉金龍中學、屯門官立中學及仁濟醫院第二中學。

三間學校均自上周六起（5日）至今日，須停課三日，以作全面消毒及清潔。綜合校方及網頁通告，三校明日（8日）將全面復課。

妙法寺劉金龍中學羅副校長回覆查詢指，上周六收到衞生防護中心通知，該校一位中四級學生被列為密切接觸者，需要送往檢疫隔離。他指，由於學校高中學生本周四開考，故會安排接受隔離的學生網上考試，相信影響不大。他指，校方一直與該學生家人保持緊密聯繫，據其首次檢測結果呈陰性。

屯門官立中學通考試順延一日開考

仁濟醫院第二中學邱老師回覆查詢表示，其校有一位學生被列為緊密接觸者須檢疫隔離，首次檢測呈陰性，學校會如期明日恢復面授課堂。

根據屯門官立中學通告，原定周一的考試將會改期，學校明日全面復課，並會根據原先考試時間表安排，各級各科考試如常進行。本地學生必須準時回校參與考試。跨境生亦如常應考。