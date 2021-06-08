今本地零確診　增3宗輸入無打疫苗　哥倫比亞返港男女帶變種病毒

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-08 17:09

本港早前出現首宗無源頭變種病毒個案，涉及一名17歲少女，其母及胞姊亦染疫，約百人須檢疫21天。衞生署衞生防護中心公布最新確診數字，截止今日（8日）凌晨本港新增3宗確診個案，全屬輸入個案，即暫未見有關三母女群組擴散。本港至今累計增至11,869宗確診。

富薈馬頭圍酒店是「指定檢疫酒店」。（富薈馬頭圍酒店Facebook）

印傭土瓜灣酒店檢疫期間確診

新增3人全屬輸入個案，包括一名42歲印尼女傭，她在6月4日乘坐國泰航空航班（CX 2780）由印尼來港，其後入住土瓜灣富薈馬頭圍酒店檢疫，屬無病徵個案。

6月8日新增3宗輸入個案，當中兩人在6月6日乘荷蘭航空航班（KL819），由哥倫比亞抵港。（資料圖片）

另外兩人則在6月6日乘荷蘭航空航班（KL819），由哥倫比亞抵港。當中22歲女子（ 11868個案）無病徵、19歲男子（ 11867個案）則在抵港日發病。衞生署補充指，第11867宗個案和第11868系個案有N501Y變種病毒，但未知有無E484K變異。

衞生署指三人都無接種新冠疫苗。

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天水圍群組未有新患者

據衞生防護中心數據，本港過去14天（5月25日至6月7日）累計有32宗報告個案，當中3宗本地，其中1宗源頭不明，即天水圍天盛苑17歲少女，其母及胞姊列關連個案。

另本港今天有少於5宗初步確診，暫時都是輸入個案，天水圍變種病毒家庭的群組暫未見擴大。