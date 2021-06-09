疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪大抽獎　大獎可一年無限次搭乘雲頂夢號

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-09 13:53

商界繼續「谷針」，星夢郵輪推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，年滿18歲的香港市民只要在7月30日或之前，在香港完成兩劑新冠疫苗接種便可參加，獎品總值近港幣400萬元，「終極大獎」為一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房，報名日期由6月10日至7月30日。

星夢郵輪雲頂星號。(悠郵鳥Cruising Bird提供)

雲頂郵輪集團表示，為慶祝「雲頂夢號」今早（9日）重返香港，並感謝市民對Super Summer Seacation的熱烈支持，星夢郵輪會推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」。

星夢郵輪會推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，獎品總值近港幣400萬元。(悠郵鳥Cruising Bird提供)

三份三獎 入住「雲頂夢號」海景露台客房三日兩夜

大抽獎有五份獎品，包括價值約港幣380萬元的終極大獎，可一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪，每次最多可供四人入住。二獎為最多可供六人入住的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，入住船內的頂級豪華複式別墅，價值超過港幣10萬元。三獎則共有三份，為三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間海景露台客房最多可供四人入住，總值超過港幣5.4萬元。

免費參加 8月6日公佈得獎名單

所有於7月30日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲的香港市民可參加抽獎，登記過程需提供身份證號碼和手提電話號碼。抽獎網站將於 6 月10 日中午12時正至 2021 年 7 月 30日下午11時59分開放登記。星夢郵輪將隨機抽出得獎者，並於8月6日公佈得獎名單。