打疫苗優惠｜新世界向打針基層派錢　合資格者每人獲派1000元

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-08 15:15

新世界發展今(8日)公布，將推出新一輪抗疫措施協助基層市民，受惠者可獲1,000元現金資助，作為「疫苗接種薪金」或「健康諮詢津貼」。首階段名額約5,000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快於本月底開始發放津貼。 集團另亦預留額外500萬元，視乎疫情發展，有需要時將研究展開第二階段計劃。

鄭志剛表示，非常重視與非牟利機構攜手，因應疫情的變化為基層人士提供適切的抗疫援助，與社區共同抗疫。(資料圖片)

新世界表示，本港疫情稍見緩和，但不少非牟利機構反映，部份有意接種疫苗的基層市民，因為未能享有注射疫苗的有薪假期，在「手停口停」情況下，被迫放棄接種疫苗；部份則因對自身健康有疑慮，又不欲花費額外開支諮詢醫生意見，故而打消念頭。

首階段揀選5000人

新世界將推出首輪關顧基層人士接種疫苗的津貼計劃，並夥拍香港路德會社會服務處、香港社區組織協會及聖雅各福群會，合共向5,000位基層市民發放津貼，受惠者可獲1,000元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼，由3間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，包括視乎受惠者的工作機構有否提供有薪針假、其健康諮詢或身體檢查需要，以及行業相關的需要等，務求令有需要的基層市民獲得適切協助，在無後顧之憂的情況下接種疫苗。

6至8月底發放津貼

疫苗接種的津貼預計由本月底至8月底陸續分批發放，受惠者須向有關非牟利機構出示已接種兩劑疫苗的紀錄，發放詳情稍後由3間非牟利團體各自公布。集團並已預留額外500萬港元，視乎疫情發展，有需要時將研究展開第二階段計劃。

鄭志剛：正安排於中環新世界大廈提供免費駐場疫苗接種服務

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，由首創自助口罩提取機向基層每星期派發口罩，到今次提供疫苗接種津貼，「我們都非常重視與非牟利機構攜手，因應疫情的變化為基層人士提供適切的抗疫援助，與社區共同抗疫。」

新世界亦正與多個商會、工商機構及組織商討不同的疫苗獎賞計劃，贊助獎金及獎品總值逾百萬港元。集團早前亦已公布，每位員工接種兩劑疫苗後，均可享兩天有薪假期，亦正正安排於中環新世界大廈提供免費駐場疫苗接種服務，並將與港怡醫院合作舉辦網上講座，講解有關接種疫苗的知識。此外，集團早於今年一月一日起，透過旗下富通保險向集團所有員工提供免費疫苗副作用保障，有關保險並不需要員工事先登記或投保，令員工多一重保障。