疫苗優惠｜恒隆員工接種率達七成獎$4,000　商場客消費獲$200禮券

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-04 15:33

接種疫苗計劃在港推行數個月，商界近日為「谷針」助力，紛紛推出接種優惠。恒隆地產今日（4日）宣布推出總值逾港幣 1,000 萬元的措施。旗下員工於9月底前完成接種兩劑疫苗，可獲港幣1,000 元電子購物禮券及兩天有薪疫苗假期，若香港員工整體接種率於10底前達到七成，每人將額外獲得3,000元購物禮券。另外，如市民於9月底前完成接種兩劑疫苗，可在恒隆商場憑滿100元單一消費，獲發總值200元的恒隆電子購物禮券。

員工接種率達70%後 最高合共可獲$4000禮券

恒隆地產表示，為進一步推動員工及早接種疫苗，於9月底前完成接種兩劑疫苗的合資格香港員工，可獲港幣1,000 元的恒隆電子購物禮券，及額外兩天有薪疫苗假期。若香港員工的整體接種率於10月31日前達到七成，每位已完成接種員工將額外獲得港幣3,000元的購物禮券。合資格的外判員工亦將可獲發放。

商場顧客可憑100元單一消費取200元禮券

至於顧客於9月底前完成接種兩劑疫苗，並於恒隆商場包括 Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿港幣 100元，即可獲發總值港幣 200元的恒隆電子購物禮券。恒隆地產表示，大部分租戶已承諾攜手支持。推廣活動的詳情將於稍後公布。

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