今增4宗個案全輸入　黎巴嫩來港男曾打針有病徵　4日無源頭不明

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-09 15:32

本港今日（9日）錄得4宗確診，全部都是輸入個案，即連續4日無源頭不明個案，其中一名來自黎巴嫩的病人已經完成接種2劑科興疫苗，並出現病徵。另外，早前住天水圍、帶變種病毒的少女，暫時只有媽媽及胞姊感染，同住的爸爸未確診，他沒有接種過新冠疫苗。今日初步確診個案少於5宗。

4宗輸入個案中，來自黎巴嫩的32歲男患者（編號：11870），6月5日坐EK384航班抵港，沒有驗到N501Y及L452R變種病毒，來港後入住西營盤華大盛品酒店。他4月3日及5月1日分別接種過兩劑科興疫苗，惟感染新冠病毒並有病徵。

第二宗為來自斯里蘭卡的49歲女傭（編號：11871），她帶有N501Y變種病毒，6月5日坐TK083航班抵港，並入住西營盤華美達海景酒店；第三宗為6月5日從印尼抵港的42歲女傭（編號：11872），她坐CX798航班，沒有N501Y及L452R變種病毒。

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最後一宗為22歲從奧地利來港的男子（編號：11873），他6月2日坐LX138航班抵埗，他是早前確診個案21歲女子（編號：11851）的密切接觸者，因此來港後便入住檢疫中心，其變種病毒檢測結果待定。今日初步確診個案少於5宗。

天水圍天盛苑20歲女子潛伏期及發病期行踨。

另外，上周六（5日）確診、帶有N501Y變種病毒的17歲少女（編號：11852），其同住母親及胞姊已經確診。衞生防護中心稱，少女父親亦跟少女同住，父親暫時未確診，父親並無接種新冠疫苗。