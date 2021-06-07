確診患者康復後失嗅覺　港研究團隊：口服維他命A配香薰助復原

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-07 20:19

新冠病毒會傷害嗅覺神經，令六成患者失去嗅覺，有病人康復幾個月後仍然過著「無味人生」，於是參加港大醫學院及東區醫院的研究，服用維他命A及聞香薰精油療程後，嗅覺分數急升三倍。研究團隊表示，患者失去嗅覺同時亦會影響味覺，對他們生活非常困擾，期望今次可以提供新的治療方法，但暫時不建議康復者自行使用香薰機，因為過程中會產生熱力，稍一不慎反而灼傷鼻黏膜。

新冠肺炎患者康復後，失去嗅覺是常見後遺症。（梁鵬威攝）

失去嗅覺是新冠肺炎康復患者其中一個後遺症，本地研究早前發現多達六成康復者的嗅覺失靈。港大醫學院內科學系、放射診斷學系及微生物學系，聯同東區醫院耳鼻喉外科部門，發現口服維他命A結合芳香精油，可以改善患者的嗅覺。

研究招募兩名去年3至4月的感染患者，他們分別為年約20歲的男士及30多至40歲的女子，持續失去嗅覺，去年約6月參與研究，另外邀請兩名非臨床團隊人員作對照組，四人本身都無吸煙、無鼻竇炎等耳鼻喉科疾病。四人先做嗅覺測試，包括聞藥用酒精，10分滿分，患者約得到0.5分，對照組分別有4.5分及6.5分。

模擬病人使用芳香精油嗅覺治療擴香機。（港大醫學院提供）

維他命A助製造神經線

患者同步口服維他命A兩星期及聞香薰油四星期，男患者的嗅覺測試由0.5分升至2分。研究團隊成員、東區醫院耳鼻喉科署理副顧問醫生黃啟泉表示，維他命A有助製造神經線；外國亦有香薰治療嚴重鼻竇炎的經驗，因此結合兩者研究，原理都是嘗試刺激神經線協助增生，「例如一個半身不遂的中風病人，物理治療師都會為病人郁下手腳刺激返，中咗新冠肺炎傷咗嗅覺神經同樣道理。」

嗅球的大小會影響嗅覺的靈敏度，男患者接受治療前，右嗅球體積為22.5立方毫米，接受治療後增加至49.5立方毫米，增幅為120倍；左嗅球體積由37.5立方毫米增加至42立方毫米，增幅為12％。（港大醫學院提供）

研究團隊另一成員、港大醫學院微生物學系名譽臨床導師鍾瑋軒表示，少數病人長期失去嗅覺，未知沒有治療下，身體自行康復所需的時間，認為患者接受治療後有進步，可以減低他生活的不便及困擾，「試想一下，食一碗黯然銷魂飯但食唔到叉燒味道都唔好。」

今次研究人數較少，黃啟泉透露團隊已經開展另一個較大型的研究，人數達20至30人，對象都是失去嗅覺的康復患者，年紀約20至70歲。不過他不建議患者自行使用香薰治療，因為香薰機會發出熱力，鼻孔亦要靠近香薰機，欠缺醫生指引下容易灼傷鼻黏膜。

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