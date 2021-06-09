機舖滅火筒襲擊案　15歲男被毆至脾臟撕裂短暫失憶　4少年認罪

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-09 16:11

15歲少年疑與人結怨，遭對方及同黨毆圍，其中一人更以膠牌及滅火筒襲擊少年，少年一度失去知覺，更被打至脾臟撕裂，需要接受緊急手術切除脾臟，事後亦曾短暫失憶。4名事發時年僅15至17歲的少年今日（9日）承認有意圖傷人罪，有被告求情指當時因「人人都去」，怕被視為無膽才一同犯案；亦有被告解釋，因為聽聞同伴早前遭事主毆打，所以才提議教訓事主，亦為了「逞英雄」所以率先襲擊事主。案件押後至6月30日判刑，期間法庭會為被告索取教導所報告。

認罪的4名被告：17歲麥姓少年、17歲劉姓少年、17歲胡姓少年、及18歲少年黃展博。他們一項傷人罪，指他們於去年5月16日，在旺角一間遊戲機中心，非法及惡意傷害一名15歲少年。

黃曾拿滅火筒打事主

案情指，男事主當日與朋友在遊戲機中心兌換遊戲代幣，4名被告與其他人從後捉著事主，並對他拳打腳踢致他倒地，黃更拿滅火筒打事主，事主後來失去知覺。

閉路電視片段所見，事主除遭滅火筒襲擊，亦有人用「小心地滑」的膠板打事主至膠板斷開。(詳看下圖)

事主需作脾臟切除手術

事主因而出現頭皮血腫，多處擦傷，脾臟撕裂、破碎、出血。事主要轉介至深切治療部，並要接受緊急手術切除脾臟，左腎亦出現血腫，及後要進行多次手術，大半個月後才能出院。他受襲後更一度短暫失憶，要長期服藥及定期覆診。

閉路電視片段拍到黃曾以塑膠告示牌及滅火筒毆打事主。麥、胡在錄影會面指，當時劉表示早前與事主結怨，及後他們襲擊事主。

怕被視無膽才一同犯案

辯方指，麥誤交損友、易受朋輩影響、守法意識薄弱，又因「人人都去」，怕被視為無膽才一同犯案，但他已感到後悔，亦承認當時一時衝動，望可輕判。辯方則稱，劉在學校未曾與同學發生過爭吵，亦沒有暴力傾向，得知事主身受重傷，感到十分悔疚，衷心向事主致歉。

亦有被告認為了逞英雄

辯方表示，胡亦只是一時衝動，事件中未有使用致命武器，不涉預謀；黃則因為當時聽劉說曾遭事主毆打，所以才提議要教訓事主，亦為了「逞英雄」所以率先襲擊事主，望法庭考慮到他受情緒影響，無法控制自己。

案件編號：DCCC1044/2020