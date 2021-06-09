中國混凝土批評政府拒續牌理由牽強　環保署促停公開評論上訴事宜

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-09 16:54

位於油塘的「中國混凝土有限公司」被發現涉嫌數宗違反牌照條款個案，被環保署拒絕續牌申請，該公司其後於5月18日向上訴委員會提出上訴。 環保署今日（9日）表示，注意到混凝土廠近日就事件透過新聞公告、訪問和公開信在媒體發表評論，由於上訴委員會現正處理有關上訴事宜，現階段不會評論和回應事件，以免影響上訴程序的公正性。署方亦在尋求法律意見後，已向有關混凝土廠發信，要求停止公開評論有關上訴事宜。

環保署拒絕「中國混凝土有限公司」續牌申請。（GOOGLE MAP截圖）

環保署於4月29日拒絕位於油塘東源街22號一間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請，並向有關混凝土廠闡述拒絕續牌申請原因。

「中國混凝土有限公司」周一（7日）批評，環保署今次否決申請的做法與過去大為不同，稱署方只指「該廠過往環保表現欠佳，惟廠方未能就該申請提交足夠資料證明有能力提供、安裝及有效運行所需的可行措施。」中國混凝土認為理由牽強，有別於以前會提出確鑿的理據；又指環保署過去會在否決續牌前先行提出警告，此次卻突然即時作出否決。

該混凝土廠位於臨海地。（GOOGLE MAP 截圖）

該公司表示，作為一家殖根香港30多年的土生土長香港企業，現時廠房毗鄰則為三家中資發展商 (五礦、越秀及青建) 發展的豪宅地盤，認為署方因受壓於由發展商帶動的民間反對聲音而作出此項決定，有欠客觀公正；又指公司多年來為香港製造基建以及樓宇建設所需的混凝土材料，對未能獲得政府更多支援深表遺憾。

公司重申，廠房目前會繼續營運，並持續完善現有廠房的生產程序，並已在去年5月向政府表示，願意遷離現址另建新廠，以興建一所高科技、先進的無污染室內環保混凝土廠。